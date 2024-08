- Il sospetto spacciatore di droga torna in tribunale.

Un presunto membro di un'organizzazione di trafficanti di droga è di nuovo sotto processo presso la Corte d'Appello di Amburgo. Il 40enne era stato precedentemente condannato a sei anni e nove mesi di carcere nel maggio 2023. Tuttavia, la Corte Federale ha annullato questa sentenza su ricorso dell'accusa e ha ordinato un nuovo processo presso la corte regionale.

Più di 800 chilogrammi di narcotici venduti

Stando all'atto d'accusa, il 40enne avrebbe cospirato con altri quattro individui nel 2020 per trafficare grandi quantità di droghe. L'organizzazione avrebbe contrabbandato più di 250 chilogrammi di cocaina, 480 chilogrammi di marijuana e 100 chilogrammi di anfetamine in Germania e li avrebbe venduti nelle aree di Amburgo e Berlino. Altri due membri dell'organizzazione sono già stati condannati, uno a più di 12 anni e l'altro a 11 anni e tre mesi, come riferito dall'ufficio stampa della corte.

L'organizzazione ha guadagnato più di un milione di euro

Il imputato è accusato di aver agito come "custode del bunker", conservando le droghe e fungendo da corriere per gli acquirenti all'interno di Amburgo. Tra la primavera e giugno 2020, l'organizzazione avrebbe guadagnato più di un milione di euro. Nel primo processo, la corte regionale ha riconosciuto colpevole il 40enne solo per i reati in cui era direttamente coinvolto. Tuttavia, la Corte Federale ha stabilito nel suo verdetto che la corte deve ora esaminare se il imputato ha aiutato e incoraggiato in altri casi, il che potrebbe comportare una pena più severa.

Pena più leggera possibile grazie alla nuova legge sulla cannabis

Contestualmente, la corte regionale deve anche valutare se il imputato ha diritto a una pena più leggera grazie alla nuova legge sulla cannabis. La pena minima per il traffico di cannabis legato a una banda è stata ridotta da cinque a due anni. La corte ha programmato altre due sedute e un verdetto potrebbe essere emesso il 26 agosto. A causa di motivi medici, l'ordine di detenzione del 40enne è stato sospeso.

