- Il sospetto non ha ancora parlato della morte di un senzatetto.

Quindici giorni dopo l'arresto di un sospetto di omicidio a Schweinfurt, l'uomo non ha ancora commentato le accuse. "Le indagini sullo sfondo del crimine e l'ora esatta della morte sono ancora in corso", ha dichiarato l'Ufficio del Procuratore di Schweinfurt. "Sulla base dei risultati attuali, la morte della vittima è stata causata da violenza esterna".

Finora si sa che il sospetto, un 40enne, conosceva la vittima. Artigiani hanno scoperto il corpo del 45enne senza fissa dimora in un edificio nel centro della città il 23 luglio. Più di una settimana dopo, il sospetto tedesco è stato arrestato e posto in custodia con l'accusa di omicidio.

Il sospetto, attualmente in custodia, non ha negato le accuse di omicidio contro di lui. Il movente per l'omicidio è ancora sotto indagine, dati i precedenti rapporti tra il sospetto e la vittima.

