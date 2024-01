Il sospetto nell'incidente mortale di Rochester sembrava andare a velocità sostenuta verso i pedoni, secondo la polizia, ma il movente è ancora sconosciuto

Il sospetto, Michael Avery, 35 anni, è morto dopo l'incidente incendiario, avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì mentre la gente usciva dal Kodak Center di Rochester dopo un concerto rock, secondo la polizia.

L'incidente ha innescato un incendio che ha richiesto circa un'ora per essere spento e ha lasciato la scena disseminata di bombole di gas carbonizzate, detriti e il telaio bruciato dell'auto a noleggio di Avery, secondo le autorità e le immagini delle conseguenze.

Rimangono molti interrogativi per gli investigatori, tra cui se Avery, che è di Syracuse, avesse preso di mira la città o un locale musicale, quali fossero le sue motivazioni e perché avesse trascorso gran parte del giorno precedente a fare scorta di gas nell'auto, hanno detto le autorità.

"Sono stato sommerso di domande sul perché questo individuo abbia scelto... Rochester, New York. Perché avrebbe scelto di farlo proprio il giorno di Capodanno e perché avrebbe preso di mira i partecipanti a un concerto che stavano cercando di divertirsi per inaugurare il nuovo anno", ha detto il sindaco di Rochester Malik Evans in una conferenza stampa martedì. "Sono tutte domande che sono state sollevate e alle quali non abbiamo ancora una risposta".

Finora gli investigatori non hanno trovato prove che Avery fosse motivato dal terrorismo o da "pregiudizi politici o sociali", ha detto martedì il capo della polizia di Rochester David M. Smith.

Tuttavia, fonti delle forze dell'ordine hanno riferito alla CNN che il terrorismo interno continuerà a essere preso in considerazione come possibile movente.

La Joint Terrorism Task Force dell'FBI è stata coinvolta nelle indagini, il che "non è anormale in un caso come questo", ha dichiarato l'agente dell'FBI Jeremy Bell. Anche se finora non è stato identificato alcun legame con il terrorismo, l'agenzia continuerà a fornire assistenza, ha aggiunto.

Pochi istanti prima dell'incidente, Avery si è avvicinato al locale con un'auto a noleggio carica di almeno sei bombole di gas e ha svoltato nel traffico in arrivo, apparentemente diretto verso un passaggio pedonale, secondo Smith. Invece, Avery si è scontrato con un'auto di rideshare che stava uscendo da un parcheggio, facendo passare i due veicoli sulle strisce pedonali.

I due passeggeri del rideshare, Justina Hughes, 28 anni, e Joshua Orr, 29 anni, sono rimasti uccisi, mentre il conducente ha riportato ferite non mortali, ha dichiarato la polizia. Orr e Hughes erano amici intimi che avevano partecipato al concerto, hanno dichiarato le loro famiglie.

Anche nove pedoni sono rimasti feriti nell'incidente, tra cui uno con "lesioni che hanno cambiato la vita", ha detto Smith.

Nella loro caccia alle prove, gli investigatori hanno perquisito una stanza d'albergo affittata da Avery e il suo veicolo personale, che è stato trovato in un parcheggio dell'aeroporto, secondo la polizia. La polizia ha dichiarato che nulla di ciò che è stato trovato nell'auto ha fornito informazioni significative sul caso, anche se non ha fornito dettagli su ciò che è stato trovato nella stanza d'albergo.

Anche la famiglia di Avery è stata interrogata dalla polizia e ha indicato che potrebbe aver avuto problemi di salute mentale non diagnosticati, ha detto Smith.

Le autorità invitano chiunque abbia ulteriori informazioni a contattare gli investigatori. Nel frattempo, ha detto il sindaco, la comunità di Rochester sta lavorando per affrontare la tragedia.

"Queste persone stavano andando a vedere una tribute band dei Grateful Dead e si aspettavano di poter inaugurare il nuovo anno e divertirsi", ha detto Evans. "Invece, ci sono persone che stanno per seppellire i loro familiari e persone che hanno subito lesioni che hanno cambiato la loro vita a causa delle scelte fatte da questo sospetto".

Cosa hanno trovato gli investigatori

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire le azioni di Avery nei giorni precedenti l'incidente, quando il sospetto si è recato a Rochester.

Secondo la polizia, Avery si è recato a Rochester con il suo veicolo personale intorno al 27 dicembre e si è registrato in un hotel appena fuori città.

Due giorni dopo, ha noleggiato una Ford Expedition presso un'agenzia di noleggio all'aeroporto di Rochester, ha dichiarato martedì Smith. Avery ha trascorso gran parte della giornata del 30 dicembre facendo almeno sei acquisti di benzina e contenitori di gas in vari luoghi, secondo le autorità.

Intorno alle 12:52 del giorno di Capodanno, ha detto Smith, Avery stava guidando vicino al teatro con il SUV Ford noleggiato.

"In quel momento, Avery ha accelerato, ha attraversato la corsia di marcia opposta e sembra aver guidato intenzionalmente verso le strisce pedonali", ha detto Smith.

All'indomani dell'incidente e dell'incendio, le immagini dell'affiliata della CNN WHAM mostrano un SUV nero pesantemente danneggiato e bruciato che si ferma di fronte a un altro veicolo, con bombole rosse bruciate e detriti sparsi lungo la strada.

Le famiglie piangono due cari amici

Le vittime, Orr e Hughes, sono state onorate dalle loro famiglie nelle dichiarazioni come amici generosi e affettuosi che avevano sperato di suonare il nuovo anno insieme al concerto.

La famiglia di Orr lo ha descritto come un "uomo bello e generoso, pieno di amore e positività e un sostenitore di coloro che lottano contro la salute mentale".

Amava la sua famiglia, la sua fidanzata e il suo cane Eddie.

La famiglia di Hughes ha detto che Orr era la sua migliore amica e la ricorda come un "bellissimo spirito libero" che amava le escursioni e "si preoccupava profondamente della sua famiglia e dei suoi amici".

"Era un'artista di talento che amava la natura e coglieva ogni occasione per percorrere un nuovo sentiero e trovare una nuova cascata. E come amava la musica. Era la passione che le dava più gioia", si legge nella dichiarazione della famiglia. "Ci dà pace sapere che Justina e il suo migliore amico, Josh, hanno trascorso i loro ultimi momenti insieme, godendo della loro passione e amicizia".

"Ci conforta anche sapere che molte altre vite sono state salvate perché loro sono diventati, anche se inconsapevolmente, uno scudo per gli altri. E per questo saranno per sempre degli eroi".

Il gruppo rock che si esibiva nel locale la sera dell'incidente, i moe. hanno espresso il loro "profondo shock e tristezza" in una dichiarazione su Facebook.

"In una notte che doveva essere di festa e di unione, ci troviamo invece di fronte a una tragedia che sfida la comprensione", ha dichiarato la band. "I nostri cuori vanno alla famiglia e agli amici di coloro che hanno perso la vita, e i nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono rimasti feriti".

John Miller, Nic F. Anderson e Sabrina Souza della CNN hanno contribuito a questo servizio.

