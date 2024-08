Il sospettato si è arreso alle forze dell'ordine nell' incidente con il coltello di Solingen.

Secondo un comunicato delle autorità di Düsseldorf domenica mattina, una persona ha confessato sabato sera, assumendosi la responsabilità dell'incidente alla manifestazione cittadina a Solingen venerdì sera. La sua involvement è ora sotto attento esame.

Come riferito da Reul, questa persona è "fortemente sospettata". "Non si tratta solo di un sospetto. Non abbiamo semplicemente ricevuto una segnalazione su questa persona, abbiamo anche trovato prove."

In precedenza, la polizia aveva già fermato un uomo in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Solingen, vicino al luogo del crimine. In precedenza, durante la giornata, era stato fermato anche un 15enne, che potrebbe essere legato all'imputato. Secondo la polizia, entrambi sono attualmente considerati testimoni, in base alle indagini in corso.

Il sospetto ora fermato risiedeva anche nel centro di accoglienza, secondo Reul. Sarà ora interrogato e "tutto sarà chiarito".

Venerdì sera, l'aggressore ha attaccato diverse persone con un coltello a una manifestazione cittadina a Solingen. Tre persone sono morte - una di 67 anni, una di 56 anni e un'altra di 56 anni. Quattro vittime sono rimaste gravemente ferite, insieme a due gravemente e due lievemente.

L'incidente ha causato shock generale. Il Primo Ministro del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), l'ha definito "atto di terrorismo". Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha definito l'attacco "un evento sconvolgente". È "profondamente scioccato", ha scritto Scholz su X. L'aggressore deve essere "presto catturato e punito nella misura massima prevista dalla legge".

Gli investigatori non escludono un movente terroristico. "Date le circostanze complessive, non possiamo escludere il sospetto iniziale di un movente terroristico", ha detto il pubblico ministero capo di Düsseldorf, Markus Caspers, durante una conferenza stampa a Wuppertal nel pomeriggio di sabato.

Il gruppo militante dell'Islamico Stato (IS) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco con il coltello. Un "soldato dell'IS" ha compiuto l'attacco "a un raduno di cristiani nella città di Solingen in Germania" venerdì, ha annunciato l'organo di propaganda dell'IS, Amaq, sul servizio online Telegram. L'aggressore aveva "vendicato" i musulmani nei territori palestinesi e in tutto il mondo.

Reul ha commentato la rivendicazione dell'IS, dicendo che richiedeva un'attenta indagine. "Ci sono sempre queste rivendicazioni. Di solito sono corrette, ma ovviamente possono anche essere false rapporti", ha detto il politico della CDU. "Ma c'è qualcosa di vero."

Nel frattempo, la città di Solingen ha annunciato un servizio commemorativo per domenica. Invece della festa prevista per il 650° anniversario della città, ci sarà un servizio commemorativo alle 10:00 nella chiesa della città sul Fronhof, come annunciato sul sito web della città. Sabato sera c'è già stata una manifestazione commemorativa sul Neumarkt a Solingen, alla quale hanno partecipato anche il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) e il Primo Ministro del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU).

