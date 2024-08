- Il sospettato rimane in ospedale dopo l'esplosione della macelleria.

A seguito di un incendio in una macelleria a Berlino-Gesundbrunnen, due sospetti sono tornati in libertà, secondo la polizia. Al momento, non ci sono prove sufficienti per il loro arresto, hanno dichiarato. Il più giovane dei due, un 16enne, è ancora in ospedale a causa delle sue ustioni, ha confermato un portavoce della polizia. Non sono state fornite informazioni sui possibili motivi.

La polizia ha arrestato il 16enne e il suo presunto complice, un 19enne, poco dopo l'incendio di martedì mattina. Sono indagati per sospetto incendio doloso, oltre a corse clandestine, guida senza patente e violazione delle leggi sulle droghe.

Secondo la polizia, un testimone ha dichiarato di aver visto il sospetto più giovane uscire dall'edificio prima dell'esplosione e salire su un'auto in attesa. La polizia allertata ha poi trovato il veicolo e lo ha inseguito. Questo ha portato a un inseguimento ad alta velocità che si è concluso nel Märkisches Viertel con l'arresto dei due giovani.

La testimonianza del testimone ha portato la polizia a indagare ulteriormente e successivamente a localizzare e arrestare il sospetto più giovane e il suo complice.

Leggi anche: