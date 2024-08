- Il sospettato, originario di Solingen, è stato trovato in prigione in Renania del Nord-Westfalia.

Dopo l'aggressione mortale con il coltello a Solingen, il sospetto è tornato nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca, il 26enne è stato trasferito nella prigione di Düsseldorf domenica, dopo una revisione della cauzione presso la Corte Federale di Giustizia (BGH) a Karlsruhe.

Un giudice della BGH ha emesso un mandato di arresto, presumibilmente per sospetti legami con l'organizzazione terroristica Stato Islamico (IS) e per omicidio. Successivamente, il siriano è stato scortato in un elicottero da un team di poliziotti heavily armed. Il viaggio in elicottero ha portato a NRW, con la prigione di Düsseldorf situata vicino al confine cittadino nella città limitrofa di Ratingen.

L'Ufficio del Procuratore Generale afferma che il sospetto aveva pianificato di "uccidere il maggior numero possibile di persone che considerava non credenti". Gli investigatori sostengono che abbia deliberatamente e ripetutamente accoltellato i partecipanti alla festa della città di Solingen nel collo e nella zona del petto. Tragicamente, tre persone sono morte, mentre otto sono rimaste ferite, quattro in modo grave.

