- Il sospettato è in custodia per tocco indecente.

Un 20enne è stato trattenuto per aver presumibilmente toccato in modo inappropriato due ragazze in una piscina pubblica di Willich, Reno inferiore. Le 15enni hanno riferito alla polizia che l'uomo le ha toccate nella zona intima sopra il costume da bagno e in un altro caso, entrambe le mammelle. Le ragazze hanno poi informato un bagnino, che ha trattenuto il sospetto fino all'arrivo della polizia, come annunciato martedì.

Più tardi quel stesso pomeriggio di lunedì, si è verificato un altro incidente nella stessa piscina: una ragazza di 13 anni ha riferito di essere stata toccata in modo inappropriato due volte nella zona intima da un uomo in piscina. La ragazza ha poi identificato l'uomo, che aveva 43 anni. Egli ha negato l'accusa, ma è stato rilasciato dalla polizia sul posto dopo consultazione con l'ufficio del procuratore. Le indagini sono continuate.

Dopo gli incidenti preoccupanti, la piscina all'aperto ha deciso di aumentare le misure di sicurezza, incorporando più bagnini e implementando regole severe. I visitatori hanno notato il cambiamento, apprezzando le misure di sicurezza migliorate intorno alla piscina all'aperto.

