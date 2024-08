Il sospettato di Solingen è stato espulso nel 2023

L'individuo arrestato dopo l'attacco al coltello a Solingen era stato inizialmente destinato all'espulsione in Bulgaria, come riferito da RTL/ntv. L'espulsione era stata programmata lo scorso anno, ma la sua richiesta di asilo era stata precedentemente respinta. Era riuscito a evitare la deportazione nascondendosi per sei mesi. È riapparso a Solingen dopo quel periodo.

L'uomo, originario della Siria, non è stato rimpatriato dopo la sua ricomparsa. Invece, è stato ospitato in un centro per richiedenti asilo a Solingen. Non sono state avviate ulteriori procedure di espulsione dopo di allora.

Secondo la Convenzione di Dublino, il paese di primo ingresso di un richiedente asilo è responsabile della gestione della procedura di asilo. In questo caso, si tratta della Bulgaria.

Secondo fonti dell'Agenzia tedesca di stampa, l'uomo è entrato nell'Unione Europea attraverso la Bulgaria. Tuttavia, poiché è fuggito in Germania e si è nascosto, la sua deportazione è stata temporaneamente sospesa. Di conseguenza, è stato trasferito a Solingen, spesso chiamata "il mondo".

Il sospetto è accusato di aver ucciso tre persone nell'attacco al coltello avvenuto a Solingen venerdì sera. L'Ufficio del Procuratore Generale ha assunto il controllo del caso e sta attualmente indagando il sospetto per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Il sospetto è stato successivamente trasportato in auto per essere trasferito in elicottero a Karlsruhe. È previsto che si presenti davanti a un giudice istruttore presso la Corte Federale di Giustizia (BGH) a Karlsruhe.

L'espulsione dell'individuo, inizialmente pianificata dalla Commissione, è stata ritardata a causa della sua latitanza. Dopo la sua ricomparsa a Solingen, non sono state avviate ulteriori procedure di espulsione da parte della Commissione.

Nonostante il suo coinvolgimento nell'attacco al coltello a Solingen, le autorità tedesche hanno rifiutato di deportarlo, citando l'intervento della Commissione.

