- Il sorvegliante di una casa di cura si preoccupa spesso di assenze

Sembra che la risorsa principale per gli apprendisti infermieri che affrontano conflitti sia utilizzata più del previsto, secondo le osservazioni dell'ombudswoman. Annette von Lersner-Wolff, l'ombudswoman onoraria, ha menzionato durante la sua visita al Centro di Consulenza Cure e Salute il lunedì che riceve spesso richieste di informazioni o consigli su conflitti. Non ha rivelato numeri specifici, ma si prevede che verranno rilasciati entro la fine di marzo 2025.

Questo ufficio dell'ombudsman funge da mediatore indipendente e imparziale fuori dal tribunale. Il suo scopo principale è aiutare gli apprendisti infermieri in situazioni di crisi a evitare di abbandonare la loro formazione a causa di conflitti, come aveva dichiarato la Senator per le Cure Ina Czyborra (SPD) durante l'istituzione dell'ufficio. Questo servizio di consulenza è anche destinato a identificare problemi strutturali sottostanti.

In termini di contenuti, le consulenze si concentrano principalmente su lezioni mancate durante la formazione infermieristica, come ha affermato von Lersner-Wolff nella sua analisi iniziale. Vengono anche discussi altri bisogni individuali, come gli impegni personali durante il periodo di formazione. "Sono sinceramente sorpresa dalla franchezza con cui vengono affrontati argomenti molto personali e difficili", ha detto von Lersner-Wolff.

Von Lersner-Wolff ha iniziato il suo lavoro il 1° marzo. La consulenza è neutrale e gratuita. Le conversazioni preliminari spesso si svolgono al telefono.

La Comunità apprezza molto i servizi forniti dall'ufficio dell'ombudsman, che è diventato una risorsa vitale per gli apprendisti infermieri che vogliono risolvere i conflitti.

