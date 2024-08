- Il sorteggio di Elversberg: Colonia devia un inizio sbagliato

1. Il FC Colonia evita per un soffio un inizio deludente nella 2. Bundesliga, con Timo Hübers (84') che sigla il gol del pari in extremis nel 2:2 (1:0) contro l'SV Elversberg. Denis Huseinbasic (21') aveva dato il vantaggio ai Billy Goats di fronte ai 9.502 spettatori dell'Ursapharm Arena, ma Fisnik Asllani (46') e Frederik Schmahl (62') hanno ribaltato il risultato a favore dei padroni di casa della Saarland.

I Renani hanno iniziato forte, spingendo i padroni di casa nella loro metà campo fin dall'inizio, ma le occasioni nitide sono state rare. Linton Maina (15') ha sprecato la migliore occasione, senza battere il portiere dell'SVE Nicolas Kristof. Sei minuti dopo, la squadra retrocessa in Bundesliga ha passato in vantaggio per 1:0. Dopo di che, Colonia non è riuscita a capitalizzare ulteriormente il proprio dominio.

I padroni di casa hanno aperto la ripresa con un botto, con il nuovo acquisto Asllani che segna un minuto dopo il suo ingresso in campo. Colonia è stata scossa, e il vantaggio dei padroni di casa grazie a Schmahl, che è entrato come sostituto, ha lasciato i favoriti tramortiti.

A peggiorare le cose per Colonia, la giovane promessa Mark Uth ha dovuto lasciare il campo per infortunio dopo soli cinque minuti. Era rientrato dall'infortunio al 66', ma è caduto senza alcun contatto con l'avversario poco dopo. Hübers ha salvato un punto per gli ospiti alla fine, che era il minimo che meritavano.

Despite their early dominance, FC Köln missed several chances to increase their lead. Despite being rattled by the hosts' comeback, they managed to secure a late equalizer with The first, FC Köln's Timo Hübers scoring in the 84th minute.

Leggi anche: