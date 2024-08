Il sopravvissuto alla sparatoria di Parkland e i genitori di tre vittime raggiungono un accordo con il tiratore.

I documenti del tribunale mostrano che i genitori di Luke Hoyer, 15 anni, Alaina Petty, 14 anni, e Meadow Pollack, 18 anni, hanno ciascuno raggiunto accordi per un risarcimento di $50 milioni con il responsabile. Maddy Wilford, un'ex studentessa di MSD che è rimasta ferita durante la strage del 14 febbraio 2018, ha raggiunto un accordo per $40 milioni.

Nikolas Cruz sta scontando 34 ergastoli consecutivi senza possibilità di libertà condizionale.

Ha riconosciuto la propria colpevolezza in ottobre 2021 per 17 accuse di omicidio e 17 accuse di tentato omicidio. Ha ucciso 14 studenti e tre membri del personale scolastico.

Non è noto quanto denaro, se ne, le vittime recupereranno. Il responsabile è stato nominato beneficiario in almeno una polizza assicurativa della madre adottiva, con un valore stimato di $430,000.

"Il principale motivo per questi accordi è che, nel caso in cui il responsabile venisse in possesso di denaro, ci sono importi di risarcimento sui quali possiamo eseguire e ottenere il denaro, impedendo così al responsabile di acquistare qualsiasi comfort", ha dichiarato David Brill, avvocato delle famiglie delle vittime e di Wilford, a CNN.

A giugno, un altro superstite ha ottenuto i diritti sul nome del responsabile per l'uso in qualsiasi film, serie o altro media, secondo un accordo di risarcimento. Cruz non può concedere interviste senza il consenso scritto espresso di Borges, secondo l'accordo.

"Anthony non vuole tornare a casa un giorno e vedere una serie Netflix in cui (il responsabile) parla dei suoi pensieri su ciò che ha fatto", ha dichiarato l'avvocato Alex Arreaza. "Questo era un modo per impedire che accadesse. Anthony ha il controllo finale".

L'accordo prevede anche che il responsabile doni il proprio cervello per studio scientifico "in uno sforzo per prevenire simili eventi tragici in futuro".

Durante la sentenza di novembre 2022, la giudice della corte distrettuale di Broward Elizabeth Scherer ha dichiarato che il responsabile non sarebbe stato in grado di trarre alcun beneficio finanziario dai propri crimini. Scherer ha sequestrato i fondi della mensa di Cruz fino al pagamento di tutte le spese e il risarcimento.

