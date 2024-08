Il sogno di oro olimpico si è rotto perché l' atleta è troppo pesante

Vinesh Vinesh diventa il primo lottatore indiano a raggiungere la finale olimpica, ma viene poi squalificato per essere in sovrappeso nonostante "tutti gli sforzi della notte". È l'ultimo capitolo della sua carriera tumultuosa. Anche il Primo Ministro indiano Modi si schiera dalla sua parte.

La speranza olimpica di Vinesh Phogat, la lottatrice indiana di 29 anni, si è infranta drammaticamente. Era in sovrappeso alla pesatura del mattino del secondo giorno di competizione e è stata squalificata. despite the team's "best efforts throughout the night," she was "a few grams over" the 50kg limit, India's Olympic delegation said.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha espresso la sua sorpresa per l'eliminazione dell'atleta. "Vinesh, sei un campione tra i campioni! Sei l'orgoglio dell'India e un'ispirazione per ogni indiano", ha scritto su X. "Non ci sono parole per esprimere il senso di smarrimento che provo. Ma so che tu rappresenti la resilienza". Ha augurato alla atleta di rialzarsi più forte e di avere successo, ha detto Modi.

Vinesh lotta per la giustizia in India

Vinesh ha fatto storia martedì, diventando il primo lottatore indiano a raggiungere la finale olimpica. Sulla sua strada, ha sconfitto la favorita giapponese Yui Susaki. La ex campionessa asiatica e due volte medaglia di bronzo mondiale ha attirato l'attenzione nel suo paese non solo per i suoi successi sul tappeto, ma anche per la sua lotta per la giustizia nello sport.

Vinesh è stata una delle figure di spicco nelle proteste dei lottatori indiani contro l'ex presidente del WFI Brij Bhushan lo scorso anno, accusato di molestie sessuali e intimidazioni. Durante una marcia di protesta verso il nuovo parlamento di New Delhi a fine maggio 2023, Vinesh e altri atleti sono stati temporaneamente trattenuti. In seguito, il WFI è stato sospeso dalla United World Wrestling (UWW).

