Il sogno di Malaika Mihambo di un doppio oro è distrutto in modo drammatico.

Malaika Mihambo vince l'argento alle Olimpiadi. La saltatrice in lungo non è riuscita a difendere il titolo di Tokyo 2021, ma è comunque riuscita a conquistare una medaglia. Tuttavia, la competizione si è conclusa in modo drammatico.

La saltatrice in lungo Malaika Mihambo ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi. Tre anni dopo aver vinto l'oro a Tokyo, la 30enne ha saltato 6.98 metri, finendo 12 centimetri dietro alla campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall. Se avesse vinto ancora, Mihambo sarebbe stata la prima saltatrice in lungo femminile della storia a vincere l'oro due volte di fila. L'atleta LG Kurpfalz è anche due volte campionessa del mondo e d'Europa.

Questa volta, la statunitense Davis-Woodhall si aggiudica l'oro con un salto di 7.10 metri. A Tokyo 2021 aveva concluso sesta. Il bronzo va alla sua compagna di squadra statunitense Jasmine Moore con un salto di 6.96 metri.

Mihambo ha dato il massimo. Dopo la competizione, era completamente esausta e aveva difficoltà a respirare, sedendosi accasciata in un angolo dello stadio. Il suo allenatore, Ulli Knapp, non è riuscito a consolarla e l'atleta di livello mondiale è scoppiata in lacrime. Alla fine, ha avuto bisogno di assistenza medica e ha dovuto lasciare lo stadio in sedia a rotelle. Un'infezione da COVID-19 aveva ostacolato la sua preparazione.

Iniziato con tentativi non validi

Mihambo si è aggiudicata il titolo europeo due mesi fa a Roma con un salto di 7.22 metri, che la poneva tra le favorite per le Olimpiadi. Nonostante l'infezione da COVID-19, si è ripresa in tempo. Si è qualificata per la finale con un salto di 6.86 metri nell'ultimo tentativo dopo due tentativi non validi.

In finale, di fronte a 70.000 spettatori, tra cui il rapper Snoop Dogg e la campionessa di ginnastica Simone Biles, Mihambo ha iniziato con cautela. La tedesca Gesa Felicitas Krause ha visto due salti validi da parte di Mihambo, 6.77 metri e 6.81 metri, ma la competizione è partita più forte.

Mihambo ha spostato il suo punto di partenza di circa un metro per colpire meglio il tabellone, ma nel momento cruciale ha saltato 6.86 metri e ha sprecato 30 centimetri.

Davis-Woodhall ha superato la barra dei sette metri nel suo secondo tentativo, atterrando a 7.05 metri. Mihambo ha poi saltato 6.95 metri, ma il suo prossimo tentativo è stato invalidato. Davis-Woodhall ha migliorato il suo vantaggio di cinque centimetri e Mihambo si è avvicinata ai sette metri, assicurandosi la sua seconda medaglia olimpica. "Forza," ha detto prima del suo ultimo tentativo, ma il salto per l'oro, come a Tokyo, non è avvenuto - Mihambo era senza forze.

