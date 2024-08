- Il soggiorno educativo estivo è terminato. E' il momento di riprendere gli studi.

Dopo sei settimane di vacanza estiva, le sfide della vita quotidiana riprendono nelle 1810 scuole dello stato del Hesse dall'anno 1810. Ora, più di 810.000 giovani menti occupano i loro banchi in tutto lo stato, tra cui 60.400 bambini dell'asilo - 1.600 in più rispetto all'anno scolastico precedente. In linea con questi numeri, anche la forza insegnante è cresciuta di 1.000, arrivando a un totale di 65.000 insegnanti, secondo i rapporti del Ministero dell'Istruzione. Tuttavia, voci dissenzienti segnalano un potenziale peggioramento della carenza di insegnanti.

La maggior parte degli studenti può essere insegnata dopo il pranzo: circa un quarto di tutte le istituzioni educative opera a tempo pieno, secondo la dichiarazione del ministero. Dal 2013/2014, c'è stato un aumento significativo del numero di scuole a tempo pieno nel Hesse, migliorando la flessibilità del lavoro per le famiglie.

Promozione delle tradizioni nazionali

I più di 36.500 bambini e adolescenti rifugiati e immigrati nei programmi di apprendimento intensivo riceveranno ora ore settimanali aggiuntive dedicate alla promozione dei valori locali e dell'istruzione democratica, oltre all'insegnamento della lingua tedesca.

L'iniziativa "Camion digitale per le scuole primarie" viene ora estesa per includere le quinte e le seste classi, accompagnata da workshop sull'Intelligenza Artificiale (IA). Secondo il Ministero dell'Istruzione, circa 80 scuole con studenti di quinta e sesta elementare nel Hesse partecipano ora al progetto pilota per la nuova materia di Mondo Digitale. Sono previsti ampliamenti fino alla settima classe. Sono in corso aggiornamenti regolari del manuale "Intelligenza Artificiale nell'istruzione e nell'insegnamento" per gli insegnanti, secondo il ministero.

