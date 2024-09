- Il soggetto sta manipolando le procedure didattiche dell'IA in relazione agli amministratori principali europei della protezione dei dati.

Elon Musk's AI società xAI non utilizzerà più i dati degli utenti della sua piattaforma X in Europa per l'addestramento di Grok senza il consenso esplicito degli utenti, a seguito dell'intervento delle autorità per la protezione dei dati. Di conseguenza, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha deciso di ritirare la sua causa contro il successore di Twitter. In agosto, X aveva temporaneamente sospeso l'uso di tali dati.

Grok, creato da xAI, è un chatbot esclusivo per gli utenti premium di X. L'integrazione dei post pubblicamente accessibili degli utenti di X nel suo addestramento è stata resa nota alla fine di luglio, ma non è stata data loro la possibilità di fornire il consenso prima. L'unica opzione offerta agli utenti era la possibilità di opt-out nelle impostazioni.

Questa vicenda ha suscitato controversie tra gli appassionati di protezione dei dati, che hanno sottolineato la necessità di consenso esplicito prima di utilizzare i dati degli utenti per questo scopo. Dopo la causa intentata dall'autorità irlandese per la protezione dei dati, X ha smesso di utilizzare i dati raccolti tra maggio e agosto. Il tycoon tecnologico Musk ha completato l'acquisizione di Twitter in ottobre 2022 e lo ha rinominato come X in seguito.

Inoltre, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha incoraggiato un dibattito più ampio sulla regolamentazione dell'accesso alle informazioni degli utenti per l'addestramento dei modelli software basati sull'IA.

Il responsabile della protezione dei dati di xAI dovrebbe assicurarsi che gli utenti abbiano la possibilità di fornire il consenso esplicito prima di utilizzare i loro dati da X per l'addestramento di Grok. Dopo questo incidente, il responsabile della protezione dei dati deve chiarire le politiche dell'azienda sulla protezione dei dati degli utenti e il consenso per evitare future controversie.

