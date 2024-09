Il soffitto della barca di festa a Berlino cade.

Intorno alle 120 persone stavano festeggiando su un battello lungo il fiume Spree quando improvvisamente il tetto del battello cedette, portando all'arrivo dei vigili del fuoco in forze all'isola di Fischer, a Berlino-Mitte. I primi resoconti suggerivano che quattro persone avevano riportato ferite gravi, mentre altre cinque avevano riportato ferite lievi.

Più tardi, la sera, i vigili del fuoco confermarono il numero di persone ferite, rivelando che quattro persone avevano subito ferite gravi e altre cinque avevano riportato ferite lievi. La causa del crollo del tetto del battello rimase sconosciuta. Le prime ipotesi indicavano che circa 30 persone erano state coinvolte nell'incidente, ma la festa continuò con circa 120 partecipanti. La natura dell'evento rimase incerta nelle prime fasi.

Svelare il mistero

Il corso degli eventi rimase incerto, senza indizi che contribuissero a chiarire le ragioni dell'incidente. I vigili del fuoco intervennero prontamente con un team esteso di soccorritori, come confermato dai resoconti. Il battello era ormeggiato sul fiume Spree.

Venne effettuata una ricerca sia sull'acqua che sulle sue rive adiacenti utilizzando una barca multifunzione, come riferito dai vigili del fuoco. Purtroppo, non vennero trovate altre persone in acqua. Le prime ricerche indicarono che i membri del gruppo feriti erano stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere cure mediche appropriate. Inoltre, un elicottero di soccorso arrivò per contribuire alla gestione dell'emergenza.

I vigili del fuoco riferirono che un numero significativo di persone venne valutata e subsequently assistita dal servizio di soccorso.

