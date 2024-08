- Il sito di manifestazione pro-palestinese continuerà fino al 14 settembre.

Il sito dimostrativo alla stazione ferroviaria di Amburgo Dammtor è destinato a persistere almeno fino a metà settembre. L'organizzatore ha recentemente richiesto un'estensione dell'evento nella piazza Theodor-Heuss per altre due settimane, prolungando l'evento fino al 14 settembre. L'autorità assembleare, dopo una attenta valutazione, ha concesso questa estensione.

Le disposizioni e le regolamentazioni imposte continuano ad applicarsi. Ad esempio, gli assembramenti con almeno 100 partecipanti possono aver luogo solo nell'adjacent Moorweide e l'erezione di tende lì è proibita.

La protesta intitolata "Mani fuori da Rafah" persiste dal 6 maggio. La protesta mira a disarmare Israele e accusa Israele di espulsione, occupazione e apartheid, incoraggiando la resistenza. La dimostrazione è stata organizzata da gruppi come "Students for Palestine HH" e "Thawra" ("Rivoluzione").

La motivazione della protesta origina dal massacro senza precedenti di oltre 1.200 persone da parte di Hamas e altri gruppi terroristici l'7 ottobre, a cui Israele ha risposto con intense incursioni aeree e un'offensiva terrestre. Il alto numero di civili uccisi e la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza hanno suscitato critiche internazionali nei confronti di Israele.

Stando ai servizi di sicurezza interni di Amburgo, gli estremisti di sinistra stanno sfruttando la protesta per i loro scopi. La protesta è stata appoggiata da diversi gruppi estremisti di sinistra tedeschi e turchi, tra cui la giovane lotta turca di sinistra, l'aiuto rosso antimperialista e violento di Amburgo e sottogruppi dell'aiuto rosso. La protesta serve anche da piattaforma per altri gruppi estremisti, come l'aiuto rosso o l'organizzazione comunista.

Chiamate per un divieto

Ci sono state richieste di smantellare la protesta da tempo, come da CDU e FDP. L'Associazione del Tempio Israelitico di Amburgo ha anche fatto pressioni per un immediato divieto. È sconcertante come una tale protesta possa esistere vicino a un sito utilizzato dai nazisti per la deportazione degli ebrei, ha spiegato l'associazione, che è considerata la congregazione madre del giudaismo riformato a livello mondiale.

La polizia ha dichiarato che l'autorità assembleare può imporre un divieto solo se, ad esempio, la vita o l'incolumità di un individuo o beni di valore sono in immediato pericolo. Il diritto di assemblea, garantito dall'articolo 8 della Legge fondamentale, che serve come pilastro della democrazia secondo le sentenze della corte suprema, deve essere rispettato.

Il gruppo che organizza la protesta "Hands off Rafah" ha espresso interesse per l'ampliamento della loro dimostrazione nella piazza Theodor-Heuss, chiedendo un'estensione fino al 14 settembre. Questa proposta di espansione include i territori palestinesi, poiché la protesta mira a disarmare Israele e criticare le sue politiche verso i palestinesi, comprese l'espulsione, l'occupazione e l'apartheid.

Despite calls for a ban from political parties and organizations, the protest has been permitted to continue, given that no imminent threat to life, limb, or property has been identified by the assembly authority, as stipulated by the right to assembly in Article 8 of the Basic Law.

Leggi anche: