"Il sistema russo che viola i diritti umani"

Negli ultimi anni, la repressione russa contro la società civile è diventata più intensa, secondo un rapporto dell'ONU. L'entità di questa repressione potrebbe essere ancora più estesa delle cifre presentate dal relatore speciale. Le violazioni dei diritti umani stanno diventando più diffuse in Russia, secondo il rapporto. Mariana Katzarova, una relatrice speciale dell'ONU, afferma che ora c'è un sistema strutturato, sostenuto dallo stato, di violazioni dei diritti umani. Nominata nel 2023, il ruolo di Katzarova è monitorare la situazione in Russia.

Le persone che criticano le azioni della Russia verso l'Ucraina e che esprimono opinioni dissidenti sono sottoposte a un Increasing scrutiny. Katzarova stima che almeno 1.372 individui siano stati illegalmente imprigionati a causa di queste accuse. Tra questi ci sono attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra che hanno ricevuto lunghe condanne per prove falsificate. Sono stati segnalati casi di tortura fisica durante la detenzione. Alcuni prigionieri politici sono tenuti in celle di isolamento, mentre altri vengono costretti in cliniche psichiatriche contro la loro volontà. Il numero effettivo potrebbe essere ancora più alto, ha suggerito un collega.

Secondo il rapporto di Katzarova, un numero crescente di persone in Russia viene stigmatizzate come "agenti stranieri", il che significa che ricevono finanziamenti o influenza da entità straniere. Questa etichetta limita significativamente le opportunità professionali e costringe molte persone a dimettersi. La legge è stata introdotta nel 2012.

Al 16 agosto, 846 individui e organizzazioni sono stati classificati come "agenti stranieri". La maggior parte di queste etichette è stata applicata dopo che la Russia ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina. Più di 200 organi di stampa e più di 100 giornalisti rientrano in questa categoria. Tra il 2012 e il marzo 2022, solo 336 individui erano stati etichettati come "agenti stranieri". La Russia si rifiuta di collaborare con Katzarova, ha dichiarato.

Il rapporto dell'ONU, redatto da Mariana Katzarova, indica che la Commissione responsabile del monitoraggio della situazione in Russia ha identificato più di 846 individui e organizzazioni come "agenti stranieri".

