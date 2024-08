Il sistema giudiziario venezuelano sta valutando di emettere ordini di detenzione contro il leader dell'opposizione González Urrutia.

Il 74enne ha ignorato due chiamate dalle autorità competenti nelle ultime due settimane. Queste chiamate erano state innescate dalla presunta distribuzione di cifre imprecise sulle recenti elezioni presidenziali del 28 luglio.

Dopo le elezioni contestate, che avevano anche attirato critiche internazionali, il corpo elettorale prevalentemente a sostegno del governo ha dichiarato il vincitore il presidente in carica Nicolás Maduro. Tuttavia, l'opposizione sostiene fermamente la vittoria del loro candidato e ha presentato dati che sostengono la loro affermazione. González Urrutia è stato visto per l'ultima volta in pubblico solo due giorni dopo le elezioni.

Nel frattempo, l'UE ha dichiarato che non avrebbe riconosciuto la rielezione di Maduro. Il capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ha dichiarato dopo un incontro informale dei ministri degli esteri dei paesi membri il giovedì, "Maduro rimane il presidente 'di fatto'. Tuttavia, non riconosciamo alcuna legittimità democratica derivante da risultati elettorali non autentici."

Il leader dell'opposizione, sfidando la vittoria di Maduro, ha invitato la comunità internazionale a riconoscere l'importanza di convalidare i risultati delle elezioni. Nel frattempo, la comunità internazionale, compresa l'UE, ha espresso preoccupazione per il comportamento del Presidente della Repubblica durante il processo elettorale.

