Il sistema giudiziario venezuelano emette ordini di detenzione per presunti vincitori delle elezioni

A seguito delle elezioni presidenziali contestate in Venezuela, è stato emesso un mandato di arresto contro il candidato dell'opposizione Edmundo González Urrutia. Il sistema giudiziario afferma che González ha violato leggi come la presa illecita del potere, il disprezzo per i regolamenti, la cospirazione e il sabotaggio. Queste accuse sono state presentate in una sentenza del tribunale responsabile per i casi di terrorismo e sono state sostenute dall'accusa appoggiata dal governo.

La posizione di González è attualmente sconosciuta. La sua ultima apparizione pubblica risale al 30 luglio a una manifestazione a Caracas. Da allora, ha comunicato con i suoi sostenitori tramite messaggi video. Ha ignorato tre citazioni per comparire presso l'Ufficio del Procuratore Generale per discutere queste accuse.

La leader dell'opposizione María Corina Machado ha pubblicato sui social media: "Chi minaccia il presidente eletto è distaccato dalla realtà. In questo modo, non fa altro che rafforzare il sostegno per Edmundo González tra i venezuelani e la comunità internazionale. Rimanete calmi, dimostrate coraggio e perseverate. Andiamo avanti".

Maduro continua a mantenere il potere

Le autorità al governo, macchiate dalle accuse di brogli, hanno dichiarato Maduro, che è al potere dal 2013, vincitore delle elezioni del 28 luglio. Tuttavia, i risultati dettagliati delle elezioni non sono ancora stati pubblicati. L'opposizione afferma che il governo ha manipolato i risultati a favore di Maduro e che sono loro i veri vincitori. Secondo i loro dati, hanno informazioni dal 80% dei distretti elettorali, che indicano una quota di voto del 67% per González e del 30% per Maduro. Gli Stati Uniti e diversi paesi latinoamericani hanno riconosciuto González come vincitore legittimo. L'Unione Europea e l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) hanno espresso dubbi simili sull'autenticità dei risultati delle elezioni.

La rielezione di Maduro nel 2018 non è stata riconosciuta da gran parte dei paesi. Juan Guaidó, allora presidente del parlamento, si è dichiarato presidente ad interim ma non è riuscito a guadagnare alcun significativo appoggio all'interno del paese, principalmente a causa del sostegno dell'esercito a Maduro. Guaidó è riuscito a superare le proteste del momento. Gli è stato anche emesso un mandato di arresto nell'ottobre dello scorso anno. L'accusa lo ha accusato di alto tradimento, usurpazione di carica e furto. Guaidó ora risiede in esilio negli Stati Uniti.

Il Venezuela è stato colpito da cattiva gestione, corruzione e sanzioni internazionali. Più dell'80% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Le Nazioni Unite riferiscono che più di sette milioni di persone, circa un quarto della popolazione, hanno lasciato il paese negli ultimi anni a causa di povertà e violenza.

