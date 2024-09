Il sistema giudiziario sudcoreano imprigiona un alto funzionario delle forze dell'ordine in un penitenziario, segnando il primo condannato di alto livello per il disastro di Halloween.

Il 29 ottobre di quell'anno, quasi 160 persone hanno perso la vita in una situazione di caos nella zona della vita notturna di Itaewon, uno dei disastri più letali della Corea del Sud, che ha lasciato il paese sotto shock.

Il ex capo della stazione di polizia di Yongsan, Lee Im-jae, che supervisionava la sicurezza a Itaewon, è tra gli ufficiali che vengono processati per non aver preparato adeguatamente per la folla di Halloween.

Il tribunale distrettuale occidentale di Seoul ha dichiarato lunedì che ha trovato Lee e altri due ex ufficiali di polizia di Yongsan colpevoli di negligenza, che ha portato a morti e feriti, nonostante ci fossero evidenti indizi che il rischio di gravi vittime era imminente.

Lee è stato anche trovato colpevole per le insufficienti misure di controllo della folla e per non aver inviato funzionari di intelligence sul luogo. Il tribunale ha anche trovato Lee lento nel rispondere al disastro. È stato assolto dall'accusa di falsa testimonianza.

È il più alto ufficiale di polizia della Corea del Sud a essere condannato, dopo una condanna a 18 mesi di carcere per un ufficiale di intelligence per aver distrutto le prove all'inizio di quest'anno e condanne sospese per i suoi subordinati per accuse simili.

A gennaio, il precedente capo della polizia di Seoul è stato incriminato per negligenza in relazione al disastro. Attualmente è in attesa di un verdetto.

Itaewon, noto per i suoi ristoranti e bar popolari, ospitava da anni le celebrazioni di Halloween.

Secondo i registri delle chiamate di emergenza della polizia del giorno dell'incidente, sono state fatte numerose chiamate pubbliche per la calca già quattro ore prima che la situazione peggiorasse notevolmente.

Sono state inviate quattro pattuglie a Itaewon, ma le folle erano già aumentate e le strade erano così congestionate che i festaioli non riuscivano a muoversi.

Alcune persone sono scivolate sotto gli altri e non riuscivano a respirare. La maggior parte di coloro che hanno perso la vita quella notte erano giovani coreani del Sud, principalmente adolescenti e ventenni.

La rabbia del pubblico si è rivolta al presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e al suo governo all'epoca, con i critici che condannavano la mancanza di responsabilità.

Lo scorso anno, il governo metropolitano di Seoul ha annunciato numerose nuove misure di sicurezza "per garantire un Halloween sicuro", tra cui l'installazione di un nuovo sistema di telecamere per monitorare i numeri della folla.

Altre parti dell'Asia hanno preso provvedimenti per imparare dalla lezione di Seoul e prevenire il ripetersi del tragico evento.

In Giappone, le autorità hanno esortato i giovani a evitare le aree popolari del distretto della vita notturna di Shibuya, un popolare punto di ritrovo la notte di Halloween dello scorso anno.

Nella città di Guangzhou, nel sud-est della Cina, gli ufficiali hanno vietato "trucco e travestimenti spaventosi" sui treni per "prevenire eventuali panico" sul servizio della metropolitana.

Il mondo è rimasto scioccato dal disastro della Corea del Sud a Itaewon, con l'Asia che segue da vicino le misure adottate per prevenire incidenti simili.

