Il sistema giudiziario russo mantiene la sentenza di reclusione emessa a un soldato americano, ignorando la sua recente contestazione in appello.

Un giudice russo ha respinto il ricorso di un soldato americano che rischiava la detenzione per presunte minacce e furto. La corte di Primorye ha confermato la sua decisione di "mantenere la sentenza" dopo una revisione. Gordon Black, un militare di 34 anni, è tra i vari cittadini americani attualmente incarcerati in Russia.

Black ha ricevuto una condanna a tre anni e nove mesi di carcere da un tribunale di Vladivostok nel mese di giugno. Era stato arrestato circa un mese prima a causa di un litigio con una donna russa con cui aveva fatto conoscenza durante il suo dispiegamento in Corea del Sud.

La donna, identificata dai media russi come Alexandra Vashchuk, ha sporto denuncia contro Black dopo una disputa. Ha affermato che lui l'aveva aggredita fisicamente e aveva rubato circa 10.000 rubli (circa 100 euro). Il soldato americano ha ammesso il furto, ma ha negato l'accusa di minacce di morte. Ha sostenuto che Vashchuk aveva provocato la rissa mentre era ubriaca.

Stando a Black, la coppia si era conosciuta tramite l'app di appuntamenti Tinder in Corea del Sud nel mese di ottobre 2022. Vashchuk lo aveva poi invitato a Vladivostok.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di trattenere spesso i propri cittadini con accuse false per usarli come pedine di scambio nelle trattative per lo scambio di convicti russi all'estero. L'1 agosto, la Russia ha liberato il giornalista statunitense Evan Gershkovich e altri 15 prigionieri. Si tratta del più grande scambio di prigionieri tra i due paesi dalla fine della Guerra Fredda.

