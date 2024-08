Il sistema giudiziario impone la libertà vigilata a un ex militare.

Un soldato precedente ha affrontato conseguenze legali per aver si è barricato nella sua residenza con un arsenale di armi ed esplosivi a gennaio. Il tribunale distrettuale di Villingen-Schwenningen ha condannato il 63enne per aver ostacolato gli ufficiali di legge in una situazione grave e aver minacciato la tranquillità pubblica.

Come pena, il tribunale ha ordinato un anno di libertà vigilata, una multa di 10.000 euro pagabili allo stato, 100 ore di servizio comunitario e terapia psichiatrica obbligatoria. Il periodo di libertà vigilata è stato fissato a tre anni, richiedendo all'imputato di mantenere la legalità durante questo periodo. Il convenuto aveva precedentemente ammesso le sue azioni.

L'accusa ha descritto il tiratore sportivo come aver si è barricato nella sua casa a Unterkirnach, Foresta Nera, dopo un avviso di sfratto. Ha minacciato la distruzione della proprietà, che non era più di sua proprietà, e ha considerato il suicidio. Di conseguenza, i vicini sono stati rimossi dalla zona e sono state dispiegate forze speciali heavily armed.

Scoperta della polizia di armi e munizioni

Secondo un ufficiale di polizia testimone, la casa conteneva "molte" armi, esplosivi e innumerevoli munizioni. Detonatori a combustibile erano attaccati al pavimento e ai telai delle porte della casa per l'inizializzazione da parte di individui non autorizzati. Lo stallo è terminato dopo più di dieci ore, con il convenuto che si arrende senza resistenza. Durante i processi, ha espresso rimorso per le sue azioni, riconoscendo il suo stato di disperazione e riconoscendo il suo errore.

L'accusa ha richiesto una condanna sospesa di un anno e la terapia come condizione. La difesa ha concordato con questa proposta, con l'indictment che ha abbandonato alcune accuse iniziali a causa dell'assenza delle peggiori situazioni e la resa del convenuto. Tuttavia, il tribunale ha amplificato la sentenza con condizioni aggiuntive in considerazione della portata delle misure di risposta. La sentenza rimane in sospeso.

