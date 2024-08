- Il sistema giudiziario della NRW funziona solo con restrizioni dovute a un guasto di corrente

Problema in un Centro di Calcolo Ostacola il Funzionamento del Sistema Giustizia in Renania Settentrionale-Vestfalia

Un blackout a Münster durante la notte sta causando problemi per il sistema giudiziario della Renania Settentrionale-Vestfalia. Un portavoce del Tribunale Amministrativo Regionale di Colonia, a cui appartiene il fornitore centrale di servizi IT del sistema giudiziario, lo ha confermato. Di conseguenza, il centro di calcolo centrale del sistema giudiziario della NRW, situato a Münster, è stato chiuso. Gli esperti stanno ora verificando eventuali danni tecnici ai server. "Il problema è che i server sono stati spenti e non possono essere riaccesi senza essere prima verificati." L'obiettivo è quello di rimettere in funzione i sistemi il prima possibile.

"Grossa Interruzione" in Tribunale

Il blackout ha portato a restrizioni nella comunicazione elettronica, comprese quelle nei tribunali. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Münster ha dichiarato sul suo sito web che al momento non è raggiungibile tramite la cosiddetta Cassetta Postale Elettronica del Tribunale e dell'Amministrazione (EGVP). Non è possibile presentare in questo modo istanze, cause e documenti legali. C'è una "grossa interruzione".

Tuttavia, non c'è un blackout totale, ha spiegato il portavoce del Tribunale Amministrativo Regionale di Colonia. "Ad esempio, le udienze del tribunale funzionano", ha detto. I file elettronici sono localmente salvaguardati per le udienze e sono quindi accessibili. Funzionano anche i sistemi di videoconferenza.

Despite the efforts to restore the servers quickly, the current situation at the computing center is leading to a significant level of failure in the electronic communication within the justice system. The Higher Administrative Court in Münster, unfortunately, has experienced such a failure in their Electronic Court and Administration Mailbox, impacting the submission of applications, lawsuits, and legal documents.

Leggi anche: