- Il sistema giudiziario della Bassa Sassonia mira a garantire la trasparenza.

Allora, cosa accade nei tribunali locali e sociali e cosa succede all'interno delle mura delle carceri? La prossima "Settimana della Giustizia", che inizia domenica, si propone di far luce sul sistema giudiziario del Basso Sassonia. Più di 50 istituzioni organizzano processi simulati e diverse altre attività, permettendo al pubblico di votare per il loro esito preferito. Secondo la ministra della Giustizia del Basso Sassonia, Kathrin Wahlmann (SPD), l'obiettivo è offrire ai cittadini una prospettiva intima e fresca sul sistema giudiziario. Wahlmann è convinta che questi eventi possano rafforzare a lungo termine il nostro stato di diritto.

Organizzata per la prima volta come commemorazione del 75° anniversario della Legge Fondamentale, la "Settimana della Giustizia" è di grande importanza per Wahlmann, che ha dichiarato: "La magistratura, in quanto terzo pilastro del potere statale, svolge un ruolo fondamentale nel nostro stato di diritto democratico". In qualità di ministra della Giustizia, Wahlmann si impegna a rendere questo lavoro più pubblico che mai.

Sono previsti dibattiti, proiezioni cinematografiche, mostre e sessioni di lettura. Venerdì ci sarà una partita di calcio al Justizvollzugsanstalt Vechta, con la squadra della prigione contro una squadra tradizionale del VfL Osnabrück. La ministra Wahlmann ha intenzione di partecipare e di prendere parte ad altre attività della "Settimana della Giustizia".

Feste della "Settimana della Giustizia"

La commissione che sovrintende agli eventi della "Settimana della Giustizia" ha coordinato con successo le numerose attività, garantendo una commemorazione del 75° anniversario della Legge Fondamentale. Durante le festività, la ministra Wahlmann metterà in evidenza il ruolo cruciale della magistratura come terzo pilastro del potere statale, sottolineandone l'importanza nel mantenere il nostro stato di diritto democratico.

Leggi anche: