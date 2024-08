- Il sistema ferroviario sta procedendo con la riforma dei binari come previsto.

Aggiornamenti sulla tratta Frankfurt-Mannheim stanno procedendo secondo i piani di Deutsche Bahn (DB), circa un mese dopo l'inizio del progetto. Circa 800 lavoratori e contractor di diverse società di costruzione di DB sono al lavoro sul segmento Riedbahn dal 15 luglio, come annunciato dalla società. Finora sono stati sostituiti circa 37 chilometri di binari e 55 deviatoi, con oltre 90 macchinari edili in azione nei giorni più impegnativi.

La squadra di Riedbahn sta lavorando sodo per completare i lavori in tempo per dicembre, come confermato dal membro del consiglio di amministrazione di DB Infraestructura, Berthold Huber. Il percorso rivisto è previsto riprendere il servizio a metà dicembre. Questo tratto ad alta frequenza ha spesso subito interruzioni, rendendolo il candidato ideale per questo progetto di ristrutturazione di cinque mesi in una fase pilota. Sono previsti ulteriori lavori di ristrutturazione in altre sezioni tedesche in futuro.

Il trasporto alternativo sta procedendo senza intoppi, secondo DB. Una flotta di 150 autobus è stata incaricata di gestire il traffico regionale durante il periodo di cinque mesi di ristrutturazione. Il feedback dei passeggeri è stato prevalentemente positivo dopo circa 30.000 viaggi sostitutivi, ha rivelato il membro del consiglio di amministrazione del traffico regionale di DB, Evelyn Palla. Il servizio di autobus sostitutivo sta funzionando senza intoppi e viene accolto positivamente nelle prime settimane.

Durante la ristrutturazione di cinque mesi, sia il traffico a lunga distanza che merci vengono deviati attraverso binari adiacenti. Anche questo rerouting sta procedendo senza intoppi, ha confermato DB. Le interruzioni non sono limitate a Hesse e Baden-Württemberg, ma si estendono anche al Reno-Palatinato, coinvolgendo un totale di tre stati federali.

Una volta completata, la tratta Frankfurt-Mannheim rivista è prevista per migliorare significativamente i servizi per i passeggeri che viaggiano tra il principale hub finanziario della Germania, Francoforte, e la grande città di Mannheim. Nonostante gli aggiornamenti in corso, Deutsche Bahn (DB) garantisce che sta monitorando da vicino le opzioni di trasporto alternativo, assicurando viaggi fluidi per i suoi clienti.

