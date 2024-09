- Il sistema di teleriscaldamento di Dresda ha subito un'interruzione a seguito di un parziale crollo.

Dopo il crollo di una porzione del ponte Carolabrücke a Dresda, la città non è in grado di ricevere il riscaldamento distrettuale. Questo problema potrebbe persistere per tutta la giornata, secondo un rappresentante del dipartimento dei vigili del fuoco. L'operatore sta lavorando al massimo per risolvere la situazione. Un'allerta è stata diffusa attraverso il sistema di notifica modulare del sistema di avviso federale dal dipartimento dei vigili del fuoco. Durante l'incidente, due linee di riscaldamento distrettuale sono state danneggiate e il vapore stava fuoriuscendo.

Secondo la sala di controllo dell'incidente, il percorso pedonale e ciclistico, nonché le rotaie del tram, sono stati interessati. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Dresda ha menzionato che questo copre un tratto di 100 metri. Due linee di riscaldamento distrettuale sono state danneggiate, con conseguente fuoriuscita di vapore. Finora non sono stati segnalati feriti. La società di trasporti pubblici di Dresda ha confermato che non c'era alcun tram sul ponte al momento.

Il problema delle linee di riscaldamento distrettuale danneggiate è nato dal ponte Carolabrücke in Germania. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Dresda in Germania sta attualmente gestendo le conseguenze dell'incidente del ponte Carolabrücke.

