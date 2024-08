- Il sistema di assistenza all'infanzia è il più diffuso in Germania.

In Mecklenburg-Vorpommern, quasi due terzi dei bambini piccoli sono accuditi in un asilo o da madri badanti. Con il 59,2 percent, il Nordest ha il tasso di assistenza più alto per i bambini sotto i tre anni rispetto agli altri Länder, secondo l'Ufficio statistico di Schwerin. A Brema o nella Renania Settentrionale-Vestfalia il tasso è intorno al 31 percento ciascuno, mentre in Schleswig-Holstein confinante è circa il 38 percento. I calcoli si basano su uno snapshot del 1° marzo 2023, in cui è stato contato il numero di bambini in cura, non i posti disponibili.

La possibilità di assistenza è considerata un prerequisito fondamentale per i genitori per tornare al lavoro dopo la nascita dei loro figli. Tuttavia, molti genitori trovano difficile trovare un posto per i loro figli, come dimostrato in un recente rapporto sullo stato delle famiglie del Ministero federale della famiglia. Al 1° marzo 2023, slightly more than 856,000 children under three years old were in care - out of nearly 2.4 million children of that age in Germany.

Offerta di assistenza migliore nell'Est

Dal 1996, i genitori in Germania hanno il diritto legale a un posto di assistenza per i bambini di tre anni e più fino all'inizio della scuola. Questo diritto legale si applica anche ai bambini dal primo anno di vita dal 2013 - ma spesso non corrisponde all'offerta effettiva. In modo tradizionale, l'offerta di assistenza negli Stati federali orientali è migliore di quella occidentale. Secondo le statistiche, il tasso di assistenza nella Germania orientale è in media il 55,7 percento, mentre in quella occidentale è il 34,6 percento.

Tuttavia, Mecklenburg-Vorpommern spesso viene criticato perché ci sono relativamente molti bambini per insegnante di asilo - sei, rispetto ai tre raccomandati dagli esperti dell'istruzione e degli asili, che comporterebbe anche costi significativamente più elevati.

A causa del alto fabbisogno di recupero, il numero di posti è aumentato più velocemente nella ex zona federale rispetto all'est, ma Mecklenburg-Vorpommern ha anche registrato un aumento del tasso di assistenza dal 54,8 percento del 2013 al 59,2 percento. Tuttavia, nel 2012, circa 2.000 bambini in meno sono nati nel Nordest rispetto a dieci anni prima, il che ha portato a una diminuzione della domanda.

500 milioni di euro dallo stato per l'assistenza all'infanzia

Secondo l'Ufficio statistico, circa 62.000 bambine e bambini fino a sei anni sono accuditi in strutture di asilo o da madri badanti in Mecklenburg-Vorpommern. Il tasso di assistenza per i bambini di tre-sei anni è di circa il 95 percento. Secondo il Ministero dell'istruzione, lo stato fornisce circa 500 milioni di euro per l'assistenza all'infanzia ogni anno. Una parte significativa dell'importo totale - circa 75 milioni di euro - viene utilizzata per finanziare le tasse di

