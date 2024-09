- Il sindaco Steinruck ritira la sua candidatura per il 2025.

Jutta Steinruck, sindaca autonoma di Ludwigshafen a 62 anni, ha annunciato che non si candiderà per un secondo mandato nel 2025 per la seconda città più grande della Renania-Palatinato. In una lettera di sei pagine, ha spiegato la sua decisione, sottolineando la grave situazione finanziaria della città come il motivo principale. "Non sono disposta e non posso mettere la città in una situazione finanziaria catastrofica senza attuare cambiamenti sostanziali e coerenti nella finanziamento della città e modificare il nostro approccio alla gestione", ha dichiarato Steinruck.

Ha iniziato il suo mandato come sindaca nel 2018 e ha affrontato diverse difficoltà, tra cui la ripetizione dell'anno scolastico per i primi anni e il costoso upgrading dell'infrastruttura della Hochstraße, strada vitale per le imprese e i pendolari della Renania-Palatinato, del Baden-Württemberg e dell'Assia. Lo scorso anno, la sua uscita dall'SPD è stata accolta con forti opposizioni verso il governo statale.

Dopo "anni estremamente impegnativi", Steinruck ha riflettuto sulla sua capacità di mantenere l'energia e l'impegno necessari per altri otto anni. "In realtà, non posso garantire che sotto le attuali circostanze. Pertanto, ho deciso di non candidarmi come candidata."

Il SPD di Ludwigshafen ha sostenuto la decisione di Steinruck, ma ha visto i suoi risultati come un "misto". Nonostante abbia promosso importanti progetti infrastrutturali, non è riuscita a affrontare altri problemi urgenti.

La candidata Jutta Steinruck è stata sindaca autonoma di Ludwigshafen dal 2018 e ha affrontato numerosi problemi durante il suo mandato. Nonostante abbia sostenuto diversi progetti infrastrutturali, ha lottato per affrontare altri problemi urgenti nella città.

Despite the SPD's support for her decision, they viewed Steinruck's tenure as a mayor as having both achievements and drawbacks.

Leggi anche: