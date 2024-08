- Il sindaco guarda in basso a far saltare le torri di raffreddamento

Il primo sindaco di Grafenrheinfeld, Christian Keller (CSU), guarda con una certa nostalgia le distinte torri di raffreddamento della centrale nucleare dismessa poche ore prima della loro demolizione. "È un punto di riferimento che conosciamo da decenni", ha detto all'agenzia stampa tedesca. "È qualcosa di speciale". Molti residenti della sua comunità, vicina alla centrale, avevano lavorato lì. "L'abbiamo sempre vista, era proprio davanti a noi", ha detto Keller. "E quando non ci sarà più, vedremo come ci farà sentire". Per lui, la demolizione prevista quella sera sarà un momento emotivo.

Si attendono migliaia di spettatori

Cinquant'anni dopo l'inizio della costruzione della struttura, i due simboli più distintivi della precedente tecnologia ad alto rischio saranno demoliti intorno alle 18:30. La polizia è presente con decine di veicoli intorno alla zona di esclusione della centrale, aspettandosi migliaia di spettatori, come ha detto un portavoce della polizia. Le prime persone hanno iniziato a posizionare le telecamere sotto gli alberi ore prima della demolizione per catturare le migliori immagini e video dello spettacolo.

Keller si aspetta anche molti spettatori, soprattutto dalla regione. Molte persone gli hanno detto: "Era sempre un punto di riferimento importante per noi, ad esempio quando tornavamo dalle vacanze. Potevamo vedere le torri da lontano. Sapevamo sempre: siamo a casa".

La centrale nucleare a sud di Schweinfurt era la più vecchia attiva in Germania fino al suo shutdown. La costruzione è iniziata nel 1974. La prima reazione a catena si è verificata alla fine del 1981, e l'elettricità è stata immessa in rete a partire dal giugno 1982. È stata in servizio per 33 anni fino al 2015. Il processo di dismissione è iniziato nel 2018 e dovrebbe durare altri dieci anni.

Le torri di raffreddamento sono alte ciascuna 143 metri. Il diametro alla base è di circa 105 metri ciascuna, e di circa 64 metri in cima.

Domande frequenti sulla demolizione

