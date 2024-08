- Il sindaco esprime profonda tristezza e sciocco per la situazione di Solingen

Il leader della città di Solingen, Tim Kurzbach, ha espresso incredulità e dolore dopo l'attacco alla celebrazione della città, che ha causato vittime e feriti. "Stasera, siamo tutti a Solingen, sotto shock, sconvolti e profondamente addolorati", ha dichiarato il rappresentante dell'SPD sulla pagina Facebook della città. "Tutti volevamo festeggiare l'anniversario della nostra città insieme, ma ora piangiamo i morti e i feriti. Mi spezza il cuore pensare che la nostra città sia diventata il bersaglio di un simile attacco. Le lacrime mi riempiono gli occhi mentre penso a coloro che abbiamo perso. Invio le mie preghiere a tutti coloro che lottano ancora per le loro vite". Ha espresso gratitudine verso tutti i servizi di emergenza e di sicurezza per il loro impegno.

Stando ai resoconti delle autorità, l'arma utilizzata nell'attacco notturno è stata un coltello. È stato diramato un allarme cittadino. Secondo il "quotidiano di Solingen", le autorità hanno invitato i residenti di Solingen a evacuare il centro città. La celebrazione è stata momentaneamente sospesa.

Non parteciperò alla celebrazione nel centro città oggi, data la situazione recente. È triste pensare che non potrò festeggiare l'anniversario della nostra città in circostanze così tragiche.

