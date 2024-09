Il sindaco esprime la sua forte disapprobation nei confronti delle osservazioni relative al processo di Avignone.

Sotto i riflettori di un caso di stupro di rilievo ad Avignone, Francia, il sindaco ha scatenato una vasta condanna con il suo commento disinvolto. "Avrebbe potuto essere peggio, non erano coinvolti bambini, nessuno è morto", ha detto il 74enne Louis Bonnet alla BBC. Il sindaco di Mazan, dove risiede l'imputato principale, si riferiva alle presunte 200 istanze di stupro di Gisele Pelicot. Suo marito, Dominique Pelicot, le somministrava sedativi prima di invitare numerosi uomini a stuprarla mentre era incosciente.

Bonnet ha poi presentato le sue scuse per i commenti insensibili che hanno scatenato una valanga di critiche sui social media. "Sono accusato di minimizzare la gravità dei crimini orrendi commessi dall'imputato. Mi rendo conto di quanto siano scioccanti queste dichiarazioni e mi scuso sinceramente", ha scritto su Facebook.

Il processo contro Dominique Pelicot, ora divorziato da Gisele, ha attirato molta attenzione internazionale dal suo inizio a settembre.

Difesa del co-imputato: "Ero un po' ingenuo"

Giovedì sono state presentate per la prima volta come prova foto e video dettagliati di Gisele Pelicot, scattati da Dominique Pelicot e salvati sulla sua unità disco con l'etichetta "Abuso". La cartella conteneva anche una sottocartella etichettata "Jacques", che si riferiva a uno dei molti uomini che Dominique Pelicot aveva invitato tramite forum online per violentare la moglie incosciente.

Il pubblico del tribunale è stato congedato durante questa esibizione, ma i giornalisti sono stati autorizzati a rimanere. I video mostravano Gisele Pelicot distesa incosciente mentre due uomini la violentavano. Jacques C., un co-imputato, ha testimoniato in tribunale di aver creduto di interagire con una "coppia progressista". "Ero un po' ingenuo", ha sostenuto. Ha assicurato al tribunale di aver toccato la donna senza penetrazione.

Il giudice ha quindi deciso di non mostrare altro materiale dettagliato alla presenza dei giornalisti, una mossa contestata dal team legale di Gisele Pelicot. "Questo processo ha il potenziale per ridefinire la società. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno del coraggio di affrontare la cruda verità dello stupro", ha dichiarato Stephane Babonneau durante la pausa del processo. Gli avvocati di Gisele Pelicot e quelli del principale imputato hanno acconsentito alla visione dei video.

La Francia elogia il coraggio di Gisele Pelicot, 72 anni, che ha insistito perché il processo contro il suo ex marito e 50 co-imputati fosse pubblico, dichiarando: "Voglio che la vergogna sia esposta pubblicamente".

