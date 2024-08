- Il sindaco elogia la coesione a Kröv dopo il crollo dell'hotel

Dopo il crollo di un hotel nella città della Mosella di Krov, il sindaco Desire Beth (CDU) ha elogiato l'unità nella città dopo la disgrazia. I ristoratori dei dintorni hanno fornito supporto alle squadre di soccorso. "Sono molto grato e soddisfatto che tutti si siano uniti in questa catastrofe", ha detto Beth.

Ha espresso gratitudine per "il miracolo che è successo" e sette persone intrappolate sono state salvate vive dalle macerie dell'hotel. "Tuttavia, il dolore è immenso oggi, sapendo che due persone non sono sopravvissute", ha detto Beth. Una festa di strada prevista per il weekend è stata cancellata.

Beth, un attivo pompiere, ha saputo della disgrazia nella sua città mentre era in vacanza in Austria. Ha deciso di tornare a casa quella notte. I feriti, compreso un bambino e i loro genitori dai Paesi Bassi, sono in buone condizioni date le circostanze. La scena è stata consegnata alla polizia per indagare e un esperto è atteso sul luogo del crollo oggi.

Due persone sono morte nella disgrazia e diverse sono rimaste intrappolate nelle macerie per ore. L'ultima donna superstite è stata tratta in salvo dall'hotel tarda sera di mercoledì. Un uomo morto rimane tra le macerie dell'edificio crollato.

Beth ha riconosciuto la resilienza della comunità, esprimendo gratitudine verso coloro che hanno offerto aiuto da ['Altri'] stabilimenti. La solidarietà dei locali e di coloro che provenivano da ['Altri'] affari ha notevolmente aiutato gli sforzi di soccorso.

Leggi anche: