Il sindaco di Springfield afferma che l'autorità di emergenza deve affrontare "i problemi di sicurezza pubblica" a causa delle minacce persistenti che affliggono l'area urbana.

Il comunicato conferisce al Sindaco Rob Rue poteri temporanei di crisi per acquisire e deployare risorse, affrontando minacce potenziali di petto.

Secondo il comunicato, questo passo permetterà alle autorità di agire più rapidamente di fronte a pericoli emergenti, come disordini civili, minacce digitali e azioni potenzialmente dannose.

Le false affermazioni di Donald Trump, ex Presidente, circa i migranti haitiani che rubano e mangiano animali domestici locali hanno instillato timore in questa città del Midwest. Le autorità locali hanno segnalato più di 30 casi di minacce violente nei giorni successivi al secondo dibattito presidenziale.

La polizia di Springfield non ha ancora risposto alla richiesta di ulteriori dettagli da parte di CNN.

Un rappresentante di Walmart ha confermato a CNN che due dei loro punti vendita di Springfield sono stati temporaneamente evacuati di mercoledì, su ordine delle autorità locali. Inoltre, il Centro di Risorse per la Gravidanza della Contea di Clark, un supermercato locale Kroger e una struttura di Planned Parenthood hanno ricevuto minacce lo stesso giorno, come riportato da WHIO.

In risposta a queste minacce, diverse università della zona hanno adottato l'apprendimento a distanza questa settimana, con gli studenti che tornano martedì che beneficiano di ulteriori misure di sicurezza, tra cui troopers statali, sorveglianza CCTV e cani da rilevamento di bombe.

"Stiamo gestendo queste minacce con la serietà che meritano e stiamo prendendo immediate misure per garantire la sicurezza della nostra comunità e dei nostri dipendenti", ha detto Rue nel comunicato. "Garantire la sicurezza dei residenti di Springfield è la nostra massima priorità".

Carl Ruby, pastore capo della Central Christian Church di Springfield, ha detto a CNN's Jim Acosta che la città è stata nel caos sin dal dibattito. Ha detto di aver parlato con le autorità locali giovedì, che lo hanno informato di minacce aggiuntive in atto.

"Vorrei esprimere le mie preghiere per la sicurezza del Presidente Trump questa mattina - anche se non sostengo la sua candidatura, prego ancora per il suo benessere - e spero solo che possa, per benevolenza, riconoscere il suo errore e incoraggiare coloro che hanno intenzioni dannose a lasciare la nostra città", ha detto Ruby.

Ruby ha espresso il suo sostegno alla politica di immigrazione e rifugiati del Presidente Biden, in quanto si allinea con le sue convinzioni cristiane. Tuttavia, ha anche creduto che l'amministrazione potrebbe fornire più assistenza alle città come Springfield che hanno recentemente visto un afflusso di immigrati.

"Credo che una delle questioni etiche più importanti nella Bibbia sia l'impegno a prendersi cura degli immigrati, degli orfani e delle vedove. Pertanto, approvo questo impegno. Ma la loro politica mancava di fondi, e abbiamo bisogno - come ho discusso con i leader cittadini questa mattina - di circa 5-10 milioni in questo momento", ha detto Ruby.

In seguito, Rue ha detto a CNN che sarebbe stato difficile per qualsiasi candidato visitare la comunità.

Trump e la sua scelta per la vicepresidenza, JD Vance, non hanno mostrato alcun segno di ritiro dalle loro false accuse riguardanti Springfield. Durante un comizio elettorale mercoledì sera, Trump ha promesso di visitare la città "nelle prossime due settimane" e ha criticato Rue per non aver rimosso i migranti.

Secondo il sito web della città di Springfield, si stima che tra 12.000 e 15.000 immigrati, provenienti da diversi paesi, risiedano nella città e nella contea di Clark. La città ha anche smentito le voci che gli immigrati haitiani siano immigrati illegali.

"Gli immigrati haitiani sono legalmente presenti negli Stati Uniti nel quadro del programma di esonero dall'immigrazione", ha dichiarato la città, facendo riferimento a un programma lanciato dall'amministrazione Biden nel 2023 per creare più vie legittime per entrare negli Stati Uniti.

Per qualificarsi per il programma, i partecipanti devono superare i controlli e trovare un sponsor nel paese. Al momento, più di 210.000 haitiani hanno ottenuto il permesso di entrare negli Stati Uniti attraverso questo programma, secondo i dati rilasciati dalla Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti.

Data la situazione attuale a Springfield, è fondamentale che ci uniamo e sosteniamo le autorità locali nel mantenere la pace e l'ordine. Le minacce contro diverse istituzioni della città hanno portato a misure di sicurezza aumentate, che influenzano sia gli istituti di istruzione che le attività commerciali locali.

