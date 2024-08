Il sindaco di New York, Eric Adams, e altri sono stati citati in un'indagine federale di lunga data.

Il municipio e il comitato della campagna per la carica di sindaco di Adams del 2021 hanno ricevuto un ensemble di citazioni, emesse a luglio e che coprono una vasta gamma di materiali, tra cui messaggi di testo, comunicazioni e altri documenti, secondo una delle fonti.

Le citazioni rappresentano l'ultima novità nell'inchiesta in corso da mesi su Adams e la sua campagna, che si concentra su possibili corruzione pubblica e influenza straniera.

Il New York Times è stato il primo a riferire delle nuove citazioni.

Fabien Levy, portavoce del sindaco, ha ripetuto gran parte di ciò che il sindaco ha detto sin dall'inizio dell'inchiesta - negando che Adams abbia fatto qualcosa di sbagliato e sottolineando la sua cooperazione con l'inchiesta.

"Come ex membro delle forze dell'ordine, il sindaco ha chiarito nelle ultime nove mesi che coopera con qualsiasi inchiesta in corso. Non è cambiato nulla", ha detto Levy. "Si aspetta che tutti cooperino per concludere rapidamente questa inchiesta", ha aggiunto Levy.

L'FBI e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno rifiutato di commentare.

Non è la prima volta che Adams è nel mirino degli investigatori federali. Lo scorso anno, gli agenti dell'FBI hanno sequestrato i suoi cellulari e l'iPad su ordine del tribunale.

CNN ha riferito in precedenza che l'inchiesta su Adams si concentra sui fondi della campagna, possibili favori e influenza straniera. L'inchiesta è andata avanti per diversi mesi e è diventata pubblica dopo che è stato riferito che l'FBI e gli investigatori dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno fatto irruzione nella casa di Brianna Suggs, chief fundraiser di Adams. Né Adams né Suggs sono stati accusati di alcun illecito.

Brendan McGuire, avvocato del sindaco, che rappresenta anche la campagna, ha dichiarato in una dichiarazione che Adams e il comitato "continuano a cooperare con l'inchiesta e sono nel processo di rispondere alle citazioni recentemente emesse. Continuiamo a guardare avanti verso una risoluzione rapida e giusta di questa inchiesta".

McGuire ha aggiunto che la difesa del sindaco ha condotto un'inchiesta sulle aree che ritiene siano oggetto di revisione da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Secondo McGuire, la loro inchiesta finora non ha identificato "nessuna prova di condotta illecita da parte del sindaco. Al contrario, abbiamo identificato ampie prove che smentiscono le teorie di accusa federale riportate sul sindaco, che abbiamo condiviso volontariamente con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti".

Adams è attualmente a più della metà del suo primo mandato. Almeno tre sfidanti hanno dichiarato di voler correre contro Adams nelle prossime elezioni primarie democratiche del 2025.

