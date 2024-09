Il sindaco di New York Eric Adams compare in tribunale, affrontando accuse di corruzione federale, frode elettronica e altre accuse.

Il sindaco Adams, un democratico che ha vinto le elezioni nel 2021, è sotto inchiesta per corruzione, frode telematica, cospirazione e due capi di imputazione per aver sollecitato contributi elettorali da parte di non cittadini americani. Venerdì, prima della sua udienza in tribunale prevista, si è presentato in un tribunale federale.

Il sindaco nega qualsiasi illecito e non ha intenzione di dimettersi.

Giovedì, ha espresso fiducia nel riuscire a dimostrare la sua innocenza e nel continuare a adempiere ai suoi doveri nei confronti dei residenti della città, come ha fatto per tutta la sua carriera.

Di cosa il sindaco è accusato

Tra il 2016 e il 2023, il sindaco avrebbe ricevuto viaggi di lusso, pernottamenti gratuiti in hotel e contributi elettorali da parte di uomini d'affari internazionali, secondo un'indictment di 57 pagine e 15.000 parole.

È accusato di aver compiuto 23 azioni diverse, come ad esempio aver ricevuto voli e pernottamenti gratuiti e aver coordinato donazioni attraverso intermediari.

I pubblici ministeri affermano che i cittadini stranieri sono riusciti a eludere le leggi federali utilizzando donatori americani per nascondere i loro contributi elettorali, che il sindaco ha accettato senza dichiararli.

Nel 2017, il sindaco avrebbe accettato biglietti aerei di classe business per tre viaggi internazionali di andata e ritorno e un pernottamento scontato nella suite di lusso del St. Regis Istanbul. Il viaggio era valutato oltre 41.000 dollari e il sindaco non lo avrebbe dichiarato, secondo l'indictment.

Il sindaco è accusato di aver ricevuto più di 123.000 dollari di benefici di viaggio lussuosi tra il 2016 e il 2021 senza dichiararli.

Nel 2018, il sindaco non solo avrebbe accettato, ma avrebbe attivamente cercato contributi e regali illeciti da parte di cittadini stranieri per la sua campagna del 2021 e per altri benefici, secondo l'indictment.

Entro gennaio 2022, avrebbe acconsentito ad accettare finanziamenti stranieri per la sua campagna del 2025, secondo le accuse.

Pene potenziali che potrebbe affrontare

Se riconosciuto colpevole, il sindaco potrebbe affrontare fino a 45 anni di prigione, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti.

La carica più grave - frode telematica - comporta una pena massima di 20 anni di prigione. Questa accusa si basa sull'asserzione che il sindaco ha abusato del programma di fondi corrispondenti della città di New York, progettato per dare ai cittadini una maggiore voce nelle elezioni. Esso proibisce le donazioni fittizie e richiede ai candidati di confermare il rispetto dei regolamenti sulla finanza elettorale. L'allocazione del programma, secondo l'indictment, avrebbe permesso al sindaco di raccogliere illegalmente fondi corrispondenti per ogni contributo illegale utilizzando otto donazioni fittizie. La sua campagna avrebbe poi testimoniato falsamente di essere in conformità, secondo l'indictment.

L'indictment non specifica l'importo esatto di fondi pubblici corrispondenti che il sindaco avrebbe illegalmente ricevuto dalle donazioni fittizie. La campagna del 2021 del sindaco ha ricevuto più di 10 milioni di dollari in fondi pubblici dal programma di fondi corrispondenti della città, secondo l'indictment.

La corruzione comporta una pena massima di 10 anni di prigione. Questa accusa riguarda un presunto accordo di quid pro quo che prevede l'ottenimento di benefici di viaggio di lusso da un funzionario turco in cambio dell'avallo dell'approvazione della Casa della Turchia - un centro diplomatico a New York City, secondo l'indictment.

I due capi di imputazione per aver sollecitato contributi elettorali da parte di cittadini stranieri comportano ciascuno una pena massima di 5 anni di prigione. Una delle accuse si basa su eventi del 2021, mentre l'altra si basa su accuse del 2023.

Infine, c'è un capo di imputazione per cospirazione, che comporta una pena massima di 5 anni di prigione. Questa accusa afferma che il sindaco e altri hanno cospirato per commettere reati federali, tra cui frode telematica, sollecitare e ricevere contributi elettorali illeciti e corruzione. L'indictment elenca 23 azioni specifiche come prove di questa cospirazione.

Questa è una storia in evoluzione e potrebbe essere aggiornata.

CNN's Nicki Brown ha contribuito a questo report.

Il sindaco rimane fermamente convinto della sua innocenza e intende combattere queste accuse, dichiarando che adempierà ai suoi doveri nei confronti dei residenti della città.

Indipendentemente dall'esito, se riconosciuto colpevole, il sindaco Adams potrebbe affrontare una pena detentiva significativa, con la carica più grave di frode telematica che comporta fino a 20 anni di prigione.

