Il sindaco di New York dichiara la sua innocenza in tribunale.

Il sindaco di New York City, Eric Adams, ha dichiarato la propria innocenza in un caso di corruzione. Di fronte a diverse accuse, tra cui frode, corruzione e contributi illegali alla campagna elettorale, si è presentato al suo primo processo dichiarando: "Non sono colpevole, Vostro Onore". Il suo avvocato, Alex Spiro, ha annunciato l'intenzione di presentare una richiesta di dismissione nel prossimo processo. Adams è accusato di aver ricevuto contributi illegali alla campagna elettorale e viaggi internazionali gratuiti da persone che cercavano di influenzare la governance della città.

Uscito dal tribunale senza commenti, Adams è stato poi affiancato da Spiro, che ha nuovamente respinto le accuse. "Non si tratta nemmeno di un caso legittimo", ha sottolineato Spiro. L'indictment individua cinque capi d'accusa: frode, corruzione, aver ricevuto due volte contributi da un cittadino straniero e cospirazione. Se Adams venisse condannato per il capo d'accusa più grave, la frode, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti suggerisce una pena massima di 20 anni di carcere.

Celia Cohen, Vice Procuratore degli Stati Uniti, ha rivelato un accordo tra Spiro e l'accusa che consente ad Adams di rimanere libero a patto che non contatti i testimoni o le persone menzionate nell'indictment. Gli è consentito di comunicare con la famiglia e i dipendenti, ma non riguardo alle accuse o all'indagine. Adams dovrà tornare in tribunale il prossimo mercoledì.

Stando all'indictment, Adams avrebbe sfruttato i propri contatti con persone affiliate alla Turchia, che gli hanno offerto voli a basso costo o gratuiti, alloggio di lusso e finanziamenti per la sua campagna elettorale con donazioni non autorizzate. Inoltre, sarebbe accusato di aver ottenuto oltre 10 milioni di dollari in finanziamenti pubblici per la campagna attraverso il loro intervento. È illegale per i cittadini non statunitensi contribuire ai candidati politici negli Stati Uniti.

In cambio, Adams sarebbe accusato di aver concesso favori ai propri benefattori, come il rilascio di un permesso del dipartimento dei vigili del fuoco per l'inaugurazione di un edificio del consolato turco a Manhattan, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza.

Mantenendo la propria innocenza, Adams sostiene che accettare sconti sui viaggi come funzionario pubblico non è strano né inappropriato. Spiro ha anche dichiarato che qualsiasi aiuto fornito alle persone nell'affrontare la burocrazia della città era semplicemente parte dei doveri di Adams come sindaco. Adams nega di aver mai accettato intenzionalmente contributi illegali alla campagna elettorale.

Durante l'udienza, Spiro ha sostenuto che il caso di corruzione contro Adams non era legittimo, suggerendo che si trattasse semplicemente di un tentativo di danneggiare la sua reputazione. Nonostante le accuse di frode, corruzione e accettazione di contributi illegali alla campagna elettorale, Adams continua a proclamare la propria innocenza.

