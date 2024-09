Il sindaco di New York City sta affrontando un procedimento legale.

Da un po' di tempo, si vociferano voci di illeciti che coinvolgono il sindaco di New York City, Eric Adams. Tuttavia, sembra che la situazione abbia preso una piega più seria: si dice che le autorità federali stiano pianificando di perseguire penalmente i democratici. Secondo diverse fonti di notizie, questo sarebbe basato sull'accusa di contributi illeciti da Ankara al centro dell'indagine.

Stando a recenti rapporti, il sindaco Adams è atteso per essere incriminato oggi, giovedì, dai pubblici ministeri federali. Questa informazione proviene da media statunitensi che citano fonti vicine alla situazione. Questo lo renderebbe il primo sindaco in carica a finire sotto processo.

Almeno quattro indagini federali sono in corso contro Adams, tra cui tre avviate dal tribunale federale di Manhattan, che coinvolgono anche individui nel circolo di Adams e funzionari di alto livello nella sua amministrazione. Adams stesso sarebbe sotto esame in relazione alla sua campagna elettorale del 2021.

L'accusa contro di lui è che ha lavorato con il governo turco per ottenere contributi stranieri illeciti. Si dice che abbia esercitato pressioni per ottenere l'approvazione per un nuovo grattacielo del consolato turco, ignorando possibili preoccupazioni per la sicurezza nel processo.

Ocasio-Cortez richiede le dimissioni

Adams, che mantiene la sua innocenza, ha espresso i suoi pensieri mercoledì: "Sapevo che avrei diventato un bersaglio di attacchi quando mi sono alzato per i newyorkesi, e ora, mi ritrovo sotto attacco." Ha dichiarato inoltre: "Se vengo incriminato, sono innocente e combatterò con tutta la mia forza e tenacia." In precedenza, la rappresentante degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez aveva invitato Adams a dimettersi "per il bene della città".

Adams, che mira alla rielezione nel 2025, è solo il secondo sindaco nero della storia di New York. Sotto la sua guida, la città ha assistito a una diminuzione della criminalità violenta dopo un picco durante la pandemia di COVID-19. Tuttavia, New York City, con la sua popolazione di 8,5 milioni di abitanti, sta attualmente affrontando una crisi abitativa, che ha portato a livelli record di affitti.

