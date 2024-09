Il sindaco di New York, Adams, è accusato di corruzione e di contributi illegali alla campagna elettorale.

Il sindaco di New York Eric Adams è stato accusato di aver ricevuto tangenti e contributi elettorali illeciti da entità straniere. Le accuse, illustrate in un documento inviato il giovedì, affermano che Adams ha richiesto e insistito su tangenti da un rappresentante della Turchia. Queste tangenti includevano vacanze di lusso gratuite e scontate. Il rappresentante turco cercava l'intervento di Adams a favore del consolato turco a Manhattan.

Inoltre, l'indictment sostiene che Adams ha sfruttato un'iniziativa della città che offre incentivi sostanziali per piccole donazioni, aumentando così i suoi guadagni. Il documento suggerisce che la campagna di Adams abbia ricevuto altri $10 milioni grazie a false endorsement. In precedenza, gli agenti dell'FBI avevano sequestrato il cellulare di Adams.

Nonostante le accuse in aumento contro di lui, il sindaco di New York Eric Adams ha energicamente negato qualsiasi coinvolgimento nello scandalo, sostenendo che le nuove accuse sono infondate. In un tentativo di limitare i danni, Adams ha annunciato l'intenzione di introdurre leggi sulla finanza delle campagne più severe in città.

Leggi anche: