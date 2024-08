Il sindaco di Mosca riconosce: "Questo incidente è stato uno degli attacchi con droni più gravi mai colpiti nella capitale della città".

16:20: La Chiesa Ortodossa Ucraina Incoraggia il Passaggio per i Lealisti

Il capo della Chiesa Ortodossa Ucraina indipendente, il Metropolita Epifanio, ha incoraggiato i fedeli della Chiesa Ortodossa bandita, sostenitrice di Mosca, a passare. Il parlamento ucraino ha bandito tutte le organizzazioni religiose collegate alla Russia martedì. "Questa legge consente a tutte le istituzioni religiose che non l'hanno ancora fatto di dissociarsi completamente dal controllo di Mosca", ha spiegato Epifanio sui media ucraini. "A loro volta, incoraggiamo tutti i cristiani ortodossi in Ucraina che non l'hanno ancora fatto a liberarsi per sempre da questo giogo russo".

15:54: Il Primo Ministro Indiano Modi Chiede la Pace prima della Visita in Ucraina

Il Primo Ministro Indiano Narendra Modi, durante la sua prima visita in Europa dell'Est, è arrivato a Varsavia. Modi segna un storico primo, essendo il primo capo di governo indiano a visitare la Polonia in 45 anni. Venerdì, Modi diventerà il primo Primo Ministro indiano a visitare l'Ucraina. Prima della partenza, Modi ha chiamato per il ristabilimento della pace in Ucraina. Come "amico e alleato" di Kiev, l'India spera in un rapido ritorno della pace e della stabilità nella regione, ha scritto sui media digitali.

15:28: Elezioni a Kursk Ritardate in Sette Municipalità

In risposta all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, la Russia ha ritardato le elezioni locali in sette municipalità della regione. "La Commissione Elettorale Centrale approva la proposta della Commissione Elettorale della regione di Kursk di ritardare le elezioni in sette municipalità", ha annunciato la commissione. Le elezioni si terranno non appena saranno garantite "piene garanzie di sicurezza per i votanti", ha aggiunto la commissione. Nelle restanti aree di Kursk, il voto procederà come previsto tra il 28 agosto e l'8 settembre per eleggere il governatore della regione. L'esercito ucraino è entrato nella regione russa di Kursk in un'offensiva iniziata l'6 agosto, rivendicando il controllo di numerosi insediamenti. Secondo le fonti russe, oltre 120.000 civili hanno evacuato l'area.

15:07: Le Truppe Ucraine Confermano l'Uso di Armi Occidentali sul Territorio Russo

L'Ucraina rivendica l'utilizzo di razzi HIMARS USA per colpire i ponti di sostituzione sul fiume Seim in Russia. "Dove stanno scomparendo i pontoni nella regione di Kursk? Le forze di dispiegamento ... li stanno distruggendo con precisione", hanno dichiarato le truppe speciali ucraine tramite il servizio di messaggistica Telegram. I sistemi di razzi HIMARS USA sono in uso. Si tratta del primo caso in cui l'Ucraina conferma l'utilizzo di tali armi occidentali nella sua offensiva sul territorio russo. Paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno sollevato obiezioni. Tuttavia, la Russia ha condannato come escalation del conflitto. Gli esperti militari hanno ipotizzato che i razzi HIMARS abbiano giocato un ruolo nella demolizione di almeno tre ponti originali sul Seim. La distruzione rende più difficile per l'esercito russo rifornire l'area e lanciare una controffensiva.

14:52: Dieci Droni Ucraini Abbattuti Vicino a Mosca

I droni dall'Ucraina si avvicinano nuovamente alla capitale russa. Vari video mostrano abbattimenti e grandi palle di fuoco nell'aria, mentre l'esercito russo rivendica di aver distrutto almeno dieci veicoli aerei. L'entità di eventuali danni o vittime rimane incerta.

14:25: Il Ministero degli Esteri Tedesco: "La Russia Non È Interessata alla Pace"

Secondo l'analisi del governo tedesco, la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziare la fine del conflitto. "La Russia non è interessata alle trattative", afferma un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco a Berlino. Invece di impegnarsi in trattative di pace con l'Ucraina, il governo russo esige l'anneessione di territori che le forze russe non controllano nemmeno. Inoltre, la Russia ha il potere di porre fine alla guerra in qualsiasi momento. Per contrastare l'invasione illegale, l'Ucraina ha bisogno delle armi appropriate, sottolinea il portavoce, facendo riferimento alle richieste nelle campagne elettorali in corso in Turingia e Sassonia per interrompere le consegne e affrontare più aggressivamente le soluzioni diplomatiche.

13:53: Nessuna Amicizia Incondizionata: "Kadyrov Rassicura Putin in Cecenia"

Per la prima volta in 13 anni, il Presidente Vladimir Putin visita la repubblica russa della Cecenia. È accolto dal leader forte Ramsan Kadyrov. I due autocrati riconoscono pubblicamente la loro lealtà reciproca, con Kadyrov che fa dono a Putin. Tuttavia, l'amicizia non è incondizionata, secondo il reporter di ntv Rainer Munz.

13:30 Mosca: Rapporto sulla Cattura di un Altro Villaggio nella Regione di Donetsk dell'Ucraina OrientaleIl ministero della difesa russo riferisce di aver conquistato un altro villaggio nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk. Le truppe russe dichiarano la vittoria sul villaggio di Shelanne, come riportato nel briefing quotidiano del ministero della difesa russo. Il villaggio si trova a nord-est della città di Donetsk, attualmente sotto il controllo russo. A circa 20 chilometri da Shelanne si trova la città di Prokhorovka, considerata un importante snodo logistico. Tuttavia, il Conflict Intelligence Team, un'organizzazione indipendente che monitora la situazione in Ucraina, suggerisce che la posizione fosse già stata presa il 18 agosto.

12:57 Ucraina Approva l'adesione alla Corte Penale InternazionaleIl parlamento ucraino vota per ratificare lo Statuto di Roma, aprendo la strada all'adesione dell'Ucraina alla Corte Penale Internazionale. Questa decisione segna un importante traguardo nel cammino dell'Ucraina verso l'integrazione con l'Unione Europea. La Corte ha emesso mandati di arresto internazionali per diversi individui, tra cui il presidente russo Vladimir Putin.

12:45 Ucraina Respinge un Attacco di Droni su Large Scale dalla RussiaL'aeronautica ucraina riferisce di aver abbattuto con successo 50 droni d'attacco russi in un attacco notturno. Inoltre, 16 droni sono stati probabilmente abbattuti da contromisure elettroniche, secondo l'intelligence militare. Un drone è stato segnalato come rientrato in Russia. In totale, l'Ucraina è stata attaccata da 69 droni, con un drone aggiuntivo originario della Bielorussia. La Russia ha inoltre impiegato due missili balistici e un missile cruise durante l'attacco, ma solo il missile cruise è stato intercettato. Non sono state rese note informazioni sui caduti o sui danni. Mosca non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'incidente.

12:22 Le Truppe Russe Premono sui Difensori Ucraini nell'Ucraina OrientaleLe forze ucraine continuano a fare fronte a attacchi incessanti da parte delle truppe russe nella parte orientale del paese, secondo l'intelligence militare. Lo Stato Maggiore di Kyiv riferisce che ci sono stati 66 attacchi russi sulla linea del fronte di Pokrovsk martedì, tutti respinti. I combattimenti si protraggono in numerosi villaggi lungo la strada per Pokrovsk, situata a circa dieci chilometri di distanza. Il Comandante in Capo Olexander Syrsky riconosce le difficoltà. Sul fronte russo, si segnala che le difese ucraine a Pokrovsk stanno vacillando. I blogger militari russi rivendicano la vittoria delle loro truppe.

11:50 Medvedev: Nessun Dialogo con l'Ucraina Finché il Nemico non Viene SconfittoL'ex presidente russo Dmitri Medvedev, ora vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, indica che il dialogo tra Ucraina e Russia è altamente improbabile. Medvedev, che si è fatto notare per le sue posizioni sempre più radicali negli ultimi anni, afferma che date le recenti conquiste dell'Ucraina a Kursk, le trattative tra le due parti sono impossibili. "Non ci saranno trattative tra Mosca e Kyiv finché l'Ucraina non sarà completamente sconfitta sul campo di battaglia", scrive Medvedev sul suo canale Telegram. "Il tedioso chiacchiericcio dei mediatori auto-proclamati sull'argomento nobile della pace è giunto al termine. Tutti riconoscono la realtà della situazione, nonostante la loro incapacità di parlarne apertamente", conclude Medvedev.

11:22 L'Influenza dei Mercenari di Wagner nei Conflitti Africani CresceI mercenari russi continuano ad esercitare una forte influenza in Africa, un anno dopo la morte del leader di Wagner, Yevgeniy Prigozhin. Secondo gli analisti dell'organizzazione di dati sui conflitti Acled, "Despite Prigozhin's demise and the subsequent rebranding to the Africa Corps, Wagner's presence in Africa is likely to expand further". Nel primo semestre del 2024, ci sono stati più incidenti legati alla violenza politica collegati ai mercenari russi in Africa rispetto a tutto il periodo della vita di Prigozhin. I mercenari di Wagner hanno combattuto in Ucraina, Siria e in diverse nazioni africane, agendo negli interessi della Russia. Nel giugno 2023, Wagner ha guidato una rivolta contro il Cremlino. Il 23 agosto 2023, l'aereo di Prigozhin è precipitato, uccidendo lui e i suoi collaboratori più stretti.

10:50 Il Direttore delle Onoranze Funebri di Kursk Offre Consigli InusualiUn uomo che si spaccia per un ufficiale militare in un video diffuso su Telegram rimprovera gli uomini che fuggono da Kursk. Tuttavia, l'uomo non è un soldato attivo, ma il 39enne direttore delle onoranze funebri Kirill Suworow, residente a San Pietroburgo, come riferito dal sito di notizie dell'opposizione russa Agentstvo. Nel suo video, Suworow affronta gli uomini di Kursk, accusandoli di codardia. Li esorta a unirsi ai combattimenti o almeno a contribuire allo sforzo bellico scavando trincee. Suworow incoraggia anche i locali a donare i loro veicoli all'esercito invece di lasciare la zona. Interpellato da Agentstvo, Suworow ha confermato le sue critiche e ha rifiutato di rivelare se avrebbe partecipato alla guerra egli stesso.

10:03 Sull'Fronte Orientale, un Vantaggio di Tre a Uno per i Russi sui UcrainiIl presidente ucraino Zelensky riconosce una situazione difficile sul fronte orientale. Come riferito dalla giornalista di ntv Nadja Kriewald dalla regione, la situazione è "grave", con le truppe russe che superano numericamente le forze ucraine. Inoltre, la leadership russa sembra indifferente alle proprie perdite.

09:37 Kiev: L'esercito ucraino colpisce il sistema di difesa aerea russo a Rostov L'esercito ucraino afferma di aver colpito un sistema di difesa aerea nella regione meridionale russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore, si trattava di un sistema di missili antiaerei S300. La Russia ha utilizzato questo tipo di missile in attacchi contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina. Il bersaglio era un sistema missilistico vicino al insediamento di Novoshakhtinsk. Sono state rilevate esplosioni in determinate aree bersaglio e la precisione del colpo è in fase di indagine. Il governatore di Rostov, Vasili Golubev, rivela che la forza aerea russa ha distrutto un missile lanciato dall'Ucraina sulla regione. Tuttavia, il ministero della Difesa russo non menziona questo nel suo rapporto quotidiano sulla situazione.

09:09 Attacco con droni paralizza gli aeroporti di Mosca Un attacco con droni a Mosca ha comportato limitazioni temporanee nell'operazione di tre degli aeroporti della città per quattro ore durante la notte. Secondo il controllo del traffico aereo su Telegram, queste restrizioni hanno interessato gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo, ma non l'aeroporto principale, Sheremetyevo. La forza aerea russa ha eliminato undici droni in avvicinamento a Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, lo ha descritto come uno dei più grandi attacchi di droni mai subiti dalla città.

08:41 Portavoce della politica estera dell'SPD: "Questo mostro imperialista Putin può essere rovesciato" Il presidente del comitato per gli affari esteri dell'SPD, Michael Roth, si dice favorevole a un forte sostegno all'Ucraina, soprattutto in questa "fase difficile". "L'unico modo per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative è fargli riconoscere la sua incapacità di dominare l'Ucraina. E questo può avvenire solo se noi, la Germania, l'Europa, gli Stati Uniti e vari altri alleati continueremo a rifornire l'Ucraina il più possibile, militarmente", ha dichiarato Roth in un'intervista mattutina a ntv. Ha anche espresso soddisfazione per i progressi del suolo russo, sostenendo che gli ucraini possono finalmente trarre coraggio dal fatto che "questo mostro imperialista Putin può essere rovesciato".

08:12 Woidke esprime preoccupazioni sui sussidi per i rifugiati ucraini Il presidente del governo del Brandeburgo, Dietmar Woidke, esprime preoccupazioni sui sussidi per i rifugiati ucraini. "La scelta era giusta al momento perché dovevamo agire in fretta. Ora dobbiamo interrogarci se questo tipo di sostegno sia ancora rilevante", ha dichiarato a "Stern". In altri paesi dell'UE, molti più ucraini lavorano rispetto alla Germania. "Dobbiamo rivedere questo. Sarebbe vantaggioso per la nostra economia - abbiamo bisogno di manodopera - e favorirebbe l'integrazione", ha dichiarato Woidke. Il Brandeburgo terrà nuove elezioni statali in settembre.

07:40 Stime ucraine: questi i missili e i droni che la Russia ha già utilizzato Dal'inizio del conflitto, la Russia ha utilizzato oltre 9.600 missili e quasi 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo fonti ucraine citate dal "Kyiv Independent". Di questi, 5.197 missili hanno preso di mira aree civili, con il paese principalmente attaccato con missili S-300/S-400, che hanno colpito 3.008 volte. Il secondo tipo di arma più comunemente utilizzata erano i missili Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi documentati.

07:08 L'esercito tedesco rafforza le misure di sicurezza nei barracks L'esercito tedesco sta notevolmente potenziando le misure di sicurezza per tutte le barracks. Come riferito da "Der Spiegel", le barracks sono state istruite a ispezionare accuratamente i recinti esterni di tutte le strutture per eventuali aperture e a monitorarli più da vicino, soprattutto durante la notte. I soldati vengono anche sensibilizzati a prestare attenzione alle persone non autorizzate nelle aree di sicurezza e a segnalare qualsiasi sospetto immediatamente. Questo provvedimento segue i resoconti di intrusi in aree di sicurezza sensibili. Secondo "Der Spiegel", un alto ufficiale ammette che la protezione delle barracks tedesche è ancora in "modalità pace", con i controlli di entrata e uscita spesso gestiti da fornitori di servizi privati, nonché le pattuglie lungo i recinti delle barracks.

06:40 Habeck: se l'aiuto del G7 non arriva, l'Ucraina deve essere supportata diversamente Il ministro dell'Economia federale Robert Habeck garantisce il sostegno continuo all'Ucraina, indipendentemente dal fatto che l'aiuto multimiliardario atteso dai paesi del G7 si materializzi. "I paesi del G7 hanno avviato tutto: l'Ucraina riceverà denaro in futuro, consentendole di acquistare i sistemi d'arma urgentemente necessari", ha dichiarato il politico dei Verdi al gruppo mediatico Funke. "Questo è corretto e arriverà entro la fine dell'anno - almeno così ho sentito". L'Ucraina riceverà quindi 50 miliardi, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se questo non dovesse avvenire, "dobbiamo riconsiderare", afferma Habeck. L'impegno per l'Ucraina "rimane fermo". In tal caso, il sostegno "deve essere garantito in altro modo". Habeck riconosce che passare al modello pianificato del G7 potrebbe rivelarsi difficile, "se non è possibile effettuare nuovi ordini perché le allocazioni di bilancio esistenti sono state esaurite". Propone una soluzione pratica. "Sarebbe necessario garantire che i sistemi d'arma siano ordinati ora e pagati in seguito con i fondi del G7". Sarebbe estremamente pericoloso se l'Ucraina perdesse questa guerra. In tal caso, sarebbe a rischio la libertà dell'Europa.

06:08 Infiltrazione a Kursk: Mosca accusa i servizi segreti occidentaliCome riportato da un giornale, la Russia ritiene che i servizi segreti occidentali siano i mandanti dietro l'ultima incursione ucraina nella regione russa di Kursk. "Le operazioni militari ucraine nella regione di Kursk sono state orchestrati con la partecipazione dei servizi segreti degli USA, della Gran Bretagna e della Polonia," cita il quotidiano russo "Izvestia" i servizi segreti esteri SVR di Mosca. Si afferma che le forze coinvolte abbiano coordinato le loro tattiche di combattimento nei centri di addestramento in Gran Bretagna e Germania. Consiglieri militari di nazioni NATO sono stati accusati di aver guidato le unità militari ucraine che hanno attraversato il territorio russo, oltre ad aiutarli a gestire le armi e l'equipaggiamento militare occidentale. Si sostiene inoltre che le nazioni alleate abbiano fornito alle forze armate ucraine dati di sorveglianza satellitare sulle truppe russe schierate nell'area operativa.

05:39 Fonti russe: tutti e tre i ponti sul Seim danneggiati o distruttiLe fonti russe riferiscono che l'esercito ucraino ha danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti che attraversano il fiume Seim nell'ovest della Russia. Gli attacchi ucraini ai ponti sul Seim nella regione di Kursk potrebbero portare all'accerchiamento delle truppe russe tra il fiume, l'avanzata ucraina e i confini di entrambi i paesi. Questi attacchi sembrano rallentare la risposta della Russia all'offensiva di Kursk, avviata dall'Ucraina l'8 agosto.

04:30 Russia annuncia un'estesa offensiva di droni ucraini

La Russia ha segnalato un'ampia offensiva di droni ucraini in diverse regioni. Secondo le autorità, tre droni sono stati abbattuti a circa 38 chilometri a sud del Cremlino e altri 15 nella regione di frontiera di Bryansk. In precedenza, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva riferito che tre droni diretti verso Mosca erano stati intercettati sopra la città di Podolsk. Non sono stati segnalati danni o feriti a Bryansk e Podolsk. Rapporti simili emergono dalle regioni di Tula e Rostov, senza segnalare danni o feriti. Il numero esatto di droni e missili lanciati rimane sconosciuto. L'Ucraina generalmente si astiene dal commentare questi eventi.

03:50 Putin e Kadyrov visitano le truppe in Cecenia

Per la prima volta in 13 anni, il presidente russo Vladimir Putin visita la repubblica del Caucaso del Nord della Cecenia. Insieme al leader ceceno Ramzan Kadyrov, ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il dispiegamento in Ucraina. "Finché abbiamo uomini come quelli, siamo assolutamente invincibili," dice Putin alle truppe dell'Università delle Forze Speciali russe a Gudermes, come riportato dal sito del Cremlino. La visita inaspettata si svolge in seguito ai recenti avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. Kadyrov informa Putin che la Cecenia ha inviato oltre 47.000 combattenti in Ucraina dal inizio della guerra, compresi circa 19.000 volontari. Kadyrov si riferisce spesso a se stesso come "il soldato di Putin".

02:44 La difesa aerea russa respinge l'attacco dei droni su Mosca

La Russia sostiene di aver respinto un attacco di droni sulla capitale, Mosca. Secondo il post di Telegram del sindaco Sergei Sobyanin, tre droni ucraini lanciati sono stati abbattuti dalla difesa aerea. I primi rapporti non segnalano danni o feriti a causa dei detriti caduti.

01:50 La confessione dell'informatore: l'FSB conferma l'arresto di un scienziato

L'FSB russo conferma l'arresto di uno scienziato con l'accusa di tradimento. L'individuo non identificato avrebbe confessato di aver compiuto attacchi informatici contro l'infrastruttura critica dell'Ucraina, di aver inviato denaro all'esercito ucraino e di aver raccolto informazioni sull'esercito russo. L'FSB non rivela quando è avvenuto l'arresto. I media russi diffondono un video che si dice mostri l'arresto, con la neve visibile sullo sfondo. Secondo il canale Telegram Ostoroschno Nowosti, l'uomo è un fisico che sarebbe stato arrestato a dicembre 2023, secondo i precedenti resoconti dei media.

00:59 Zelensky appoggia il bando della Chiesa ortodossa filomoscowita in UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky elogia il parlamento per la sua decisione di bandire un ramo filomoscowita della Chiesa ortodossa. "Vorrei congratularmi con il lavoro del Consiglio supremo, che ha approvato una legge che promuove la nostra indipendenza spirituale," dice Zelensky nel suo messaggio video quotidiano. Il parlamento, dopo dibattiti prolungati, ha adottato un divieto della Chiesa ortodossa ucraina, che era stata sotto il controllo di Mosca per decenni. Questo ramo della chiesa in Ucraina è accusato di aver appoggiato o addirittura collaborato con il nemico, i crimini commessi dalla Russia contro il suo popolo. La chiesa si è ufficialmente distanziata da Mosca ma riconosce ancora il Patriarca di Mosca. Quest'ultimo sostiene la guerra della Russia in Ucraina e è amico del leader del Cremlino Vladimir Putin.

23:07 Il Pentagono: la Russia trova difficoltà a contrastare l'avanzata ucraina a KurskSulla base della valutazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta incontrando difficoltà nel rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder, a Washington, afferma che ci sono segni del movimento di alcune unità russe nella zona. "Tuttavia, nel complesso, direi che la Russia sta realmente incontrando difficoltà," aggiunge Ryder. L'avanzata ucraina ha "senz'altro messo il suo rivale sulla difensiva," sottolinea Ryder. Quando gli viene chiesto se Washington sta pubblicamente sostenendo la stampa ucraina, Ryder non offre una risposta diretta ma si riferisce al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato che l'obiettivo è creare una zona cuscinetto. Ryder afferma che sono in contatto con Kiev per sapere di più sugli obiettivi specifici.

22:10 Zelensky: L'importanza di Bilanciare la Mobilitazione delle Truppe e l'Economia Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio tra la mobilitazione delle truppe e la salvaguardia dell'economia colpita dalla guerra. Durante la sua visita a un impianto industriale a Kropyvnytskyi, nel centro dell'Ucraina, Zelensky risponde a una domanda di un operaio evidenziando che le posizioni occupate svolgono un ruolo vitale nel pagare i salari dei soldati e nel rafforzare gli sforzi difensivi dell'Ucraina.

21:44 L'Ucraina Annuncia un Avanzamento Territoriale a Kursk L'Ucraina riferisce di aver fatto progressi di 28 a 35 chilometri nella regione russa di Kursk, secondo i propri resoconti. Le forze russe stanno apparentemente rafforzando le loro posizioni in quella zona con truppe provenienti da altre regioni, come annunciato dal Capo di Stato Maggiore Oleksandr Syrsky in un discorso televisivo. Inoltre, le forze russe stanno trasferendo unità a Pokrovsk, nell'est dell'Ucraina, dove recentemente si sono verificati intensi combattimenti. La Russia non ha ancora risposto a questi sviluppi.

21:25 Il Ritorno di Putin in Cecenia Dopo 13 Anni Il Presidente russo Vladimir Putin visita la repubblica russa della Cecenia per la prima volta in 13 anni per incontrare il leader Ramzan Kadyrov. Le foto pubblicate dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. In seguito, Putin posa la mano sulla spalla di Kadyrov e lo abbraccia prima di partire in limousine. Kadyrov fornisce aggiornamenti su un "programma fitto di impegni" di attività, affermando che Putin è "pieno di energia nonostante la giornata di lavoro impegnativa e desideroso di visitare diversi luoghi in Cecenia".

21:02 Scholz: L'Ucraina Riceverà "Tanti Soldi, Tanti Soldi" Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz respinge le accuse di scarsa assistenza all'Ucraina. Quest'anno, l'Ucraina riceverà più di sette miliardi di euro, il più alto importo tra i paesi europei, spiega Scholz in un'intervista alla TV Sat1. L'anno prossimo, l'Ucraina riceverà quattro miliardi di euro dal bilancio federale - ancora una volta la più alta allocazione tra i paesi europei. Inoltre, ci sono i 50 miliardi di dollari che i paesi G7 occidentali intendono rendere disponibili attraverso i beni russi congelati. "Tanti soldi, tanti soldi", sottolinea Scholz. Tuttavia, il preciso calendario per il rilascio dei 50 miliardi all'Ucraina rimane incerto.

20:14 Putin Tira in Ballo i Paralleli Tra l'Assedio della Scuola di Beslan e l'Avanzata dell'Esercito Ucraino Il Presidente russo Vladimir Putin stabilisce un collegamento tra l'assedio della scuola di Beslan del 2004 e le attuali operazioni dell'esercito ucraino nella regione di frontiera russa di Kursk. Proprio come la Russia ha combattuto i "terroristi" a Beslan allora, ora deve combattere i "criminali" a Kursk, ha affermato Putin durante la sua visita a Beslan.

19:43 Il Patriarcato di Mosca Condanna il Divieto della Chiesa Ortodossa Ucraina La Chiesa ortodossa russa condanna l'approvazione del parlamento ucraino di un divieto per la Chiesa ortodossa ucraina filo-russa come un "atto illegale" e una "grave violazione della libertà religiosa e dei diritti umani", secondo Vladimir Legoida, portavoce della Chiesa ortodossa russa, via Telegram. Egli prevede la possibilità di "massive violenze contro milioni di credenti" se la legge venisse attuata. Il Patriarca Kirill, a capo della Chiesa ortodossa russa, ha anche espresso le sue preoccupazioni, descrivendo questi tempi come "difficili" e giustificando l'opposizione a causa delle divergenze di fede piuttosto che per malizia. Kirill è un sostenitore fermo della guerra contro l'Ucraina. I parlamentari ucraini avevano precedentemente approvato un disegno di legge che prevedeva il divieto di organizzazioni religiose con legami con Mosca.

