- Il sindaco di Kiel rinuncerà a cercare la rielezione per la terza volta.

Ulf Kämpfer, sindaco di Kiel, non si candiderà per un terzo mandato. "Ho servito come sindaco di Kiel per dieci anni e saranno dodici quando mi dimetterò," ha dichiarato il politico SPD. "Dodici anni sono un periodo abbastanza lungo." Il mandato di Ulf Kämpfer scadrà ad aprile 2026. Le prossime elezioni comunali si terranno tra agosto 2025 e marzo 2026.

"Estremamente grato"

Non aveva mai pianificato di ricoprire questo ruolo e ha iniziato in politica locale come "tabula rasa". "I cittadini di Kiel hanno dimostrato una grande fiducia in me durante la mia prima elezione come sindaco nel 2014," ha ricordato Kämpfer.

"Sono estremamente grato per le opportunità che ho avuto di fare un impatto significativo durante anni entusiasmanti, soprattutto quelli che ancora mi aspettano," ha espresso il sindaco di Kiel. "Tuttavia, credo che sia meglio per entrambi me e la democrazia che ci sia un cambiamento dopo dodici anni," ha aggiunto Kämpfer.

Kämpfer tiene le opzioni aperte

Non ha ancora deciso i suoi piani post-sindacali: "Non ho idea di cosa ci sarà per me in questo ruolo," ha detto Kämpfer. Ma con la sua vasta esperienza, sicuramente troverà qualcosa di degno di nota.

Non era chiaro se avrebbe cercato altri incarichi o si sarebbe avventurato nella politica statale. "Ho preso questa decisione solo in considerazione di questo incarico e non in considerazione di eventuali possibilità future," ha spiegato Kämpfer.

Kämpfer offre chiarezza

Secondo il presidente della frazione del consiglio comunale CDU, Rainer Kreutz, il sindaco Kämpfer ha stabilito "linee guida chiare" con il suo annuncio, fatto circa due anni prima della fine del suo mandato. "È giusto e offre chiarezza per il processo di selezione dei partiti rappresentati nel consiglio comunale di Kiel," ha detto Kreutz.

Kreutz ha sottolineato che la frazione del consiglio comunale CDU aveva lavorato in modo collaborativo con Kämpfer durante il suo mandato. Tuttavia, è ancora presto per congedarsi con gratitudine, poiché deve ancora approvare i bilanci per il 2025 e il 2026.

Le prossime elezioni comunali di Kiel si terranno tra agosto 2025 e marzo 2026, sostituendo Ulf Kämpfer che si dimette dopo aver servito per dodici anni. Dopo aver servito come sindaco, Ulf Kämpfer è grato per le opportunità che ha avuto di fare un impatto significativo e crede che sia il momento di un cambiamento, considerando la durata del suo mandato.

Leggi anche: