- Il sindaco di Erfurt ha prestato giuramento al consiglio comunale

Il sindaco di Erfurt, Andreas Horn (CDU), è stato insediato durante la prima riunione del nuovo consiglio comunale. Come membro più anziano, Manfred Ruge, che ha ricoperto la carica di sindaco dal 1990 al 2006, ha prestato giuramento, ha annunciato la città. Si tratta della prima volta che Ruge indossa la catena dell'ufficio del sindaco di Erfurt.

Horn è stato consigliere comunale dal 2014 al 2019 e poi ha prestato servizio come vicesindaco per la sicurezza, l'ambiente e lo sport per cinque anni e mezzo. "Lei è stato il mio primo incontro con l'amministrazione, che ha un grande potenziale", ha detto Horn.

22 dei 50 membri del consiglio comunale sono nuovi, eletti per un mandato di cinque anni. Horn ha sottolineato l'importanza di trovare soluzioni insieme, come nella costruzione di scuole, nella sicurezza, nell'edilizia popolare e nello sviluppo dell'infrastruttura. Ha sottolineato la necessità di un approccio collaborativo alla pari.

Horn ha vinto le elezioni nel ballottaggio del 9 giugno contro il sindaco uscente Andreas Bausewein (SPD) e ha assunto l'incarico il 1º luglio.

