Il sindaco di Brema sposa il suo "primo amore di gioventù"

A scuola, Andreas Bovenschulte ha incontrato e si è innamorato di Kerstin Krüger. Dopo la laurea, hanno perso i contatti. 35 anni dopo, le scintille sono tornate. Ora, il sindaco di Brema e l'esperta ambientale stanno per sposarsi.

Il sindaco di Brema, Andreas Bovenschulte, e la sua partner, Kerstin Krüger, si sono sposati. Il politico SPD e il biologo hanno scambiato le loro promesse al municipio della città anseatica. Dopo la cerimonia, amici, colleghi e alcuni residenti di Brema hanno accolto gli sposi. Il 58enne indossava un completo blu reale con cravatta azzurra, mentre la sposa indossava un classico abito bianco.

Si conoscevano dai tempi dell'adolescenza, quando frequentavano insieme il Gymnasium Sarstedt a Hildesheim. Dopo la laurea, hanno perso i contatti. Krüger era una professoressa di protezione integrata delle piante, vivendo e lavorando in Sud Africa per molti anni. In un'intervista a "Bunte" magazine, Bovenschulte ha descritto Krüger come il suo "primo amore adolescenziale". Dopo più di 35 anni, si sono riuniti, come ha rivelato il politico SPD a maggio 2023.

Per Bovenschulte, che compirà 59 anni l'11 agosto, questo è il suo secondo matrimonio. Era sposato con l'ex consigliera di stato Ulrike Hiller per più di 20 anni. Hanno due figlie adulte insieme. La coppia si è separata nel 2021. "Ancora ci intendiamo molto bene, tutto è chiaro. Rimaniamo connessi come genitori e amici", ha detto Bovenschulte nell'intervista a "Bunte".

Andreas Bovenschulte ripensa con nostalgia al suo primo amore adolescenziale, Kerstin Krüger, che è stata una parte importante della sua vita sentimentale. Mentre Bovenschulte e Krüger costruiscono una nuova vita insieme, danno la priorità a trascorrere del tempo di qualità con le loro famiglie, fondendo la loro vita sentimentale e la dinamica familiare.

