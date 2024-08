- Il sindaco di Brema dà il suo partner la parola sì

Il capo del governo di Brema, Andreas Bovenschulte (58 anni), e la sua compagna Kerstin Krüger hanno suggellato il loro amore con il matrimonio. Nel municipio della città anseatica, il politico SPD e la biologa hanno scambiato le loro promesse nuziali. Dopo la cerimonia, amici, colleghi e alcuni residenti di Brema hanno fatto gli auguri alla coppia. Il sindaco indossava un completo blu reale abbinato a una cravatta azzurra, mentre la sposa sfoggiava un classico abito bianco.

La coppia si conosce sin dalla giovinezza, avendo frequentato insieme il Gymnasium Sarstedt di Hildesheim. Krüger è stata professoressa di protezione integrata delle piante, avendo vissuto e lavorato in Sudafrica per molti anni. Dopo oltre 35 anni, si sono rincontrati, come ha rivelato Bovenschulte in un'intervista.

Per Bovenschulte, che compirà 59 anni l'11 agosto, questo è il suo secondo matrimonio. Era precedentemente sposato con l'ex consigliera di stato Ulrike Hiller per oltre 20 anni. Insieme, hanno due figlie adulte. La coppia si è separata nel 2021.

