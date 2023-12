Il sindaco di Boston si scusa con i neri arrestati ingiustamente per un omicidio del 1989

"Mi dispiace molto per quello che avete sopportato", ha detto Wu in una conferenza stampa. "Di conseguenza, i nostri residenti neri hanno sofferto, di conseguenza Alan Swanson ha sofferto, Willie Bennett ha sofferto e le loro famiglie continuano a soffrire. Quello che vi è stato fatto è stato ingiusto, ingiusto, razzista e sbagliato".

Nel 1989, gli agenti di polizia di Boston ricevettero una chiamata al 911 da Charles "Chuck" Stuart, che informava la polizia che lui e sua moglie Carol, all'epoca incinta, erano stati uccisi durante un tentativo di furto d'auto. Gli agenti si precipitarono in città per localizzare la coppia e li trovarono feriti nella loro auto: Carol era stata colpita alla testa; anche il marito era stato colpito, secondo quanto riportato dal Boston Globe.

Carol Stuart è stata portata in ospedale dove il suo bambino è stato fatto nascere con un parto cesareo. La Stuart morì in seguito per le ferite riportate. Il bambino sopravvisse per 17 giorni, secondo quanto riportato da diversi notiziari dell'epoca.

Mentre si riprendeva, Chuck Stuart raccontò alla polizia di essere stato aggredito da un uomo di colore. L'identificazione diede il via a un'aggressiva campagna di "stop and frisk" della polizia nei quartieri neri di Boston, accrescendo l'astio in una città già piena di tensioni razziali.

Swanson e Bennett furono infine arrestati per l'omicidio di Stuart.

Ma una recente inchiesta del Boston Globe ha rivelato che all'epoca molti agenti sapevano già che la descrizione iniziale di Stuart del suo aggressore era una bugia.

"La cosa più sorprendente per me è che abbiamo scoperto che 33 persone sapevano che Charles Stuart aveva commesso l'omicidio nel momento in cui si è suicidato. Nessuno aveva idea che il numero di persone che sapevano fosse così alto", ha dichiarato alla CNN Adrian Walker, redattore associato ed editorialista del Boston Globe.

Il fratello di Stuart ha poi confessato alla polizia che Chuck aveva pianificato l'omicidio nell'ambito di un piano di frode assicurativa e ha dato la colpa dell'attacco a un uomo di colore.

Walker ha lavorato con un team di giornalisti per riesaminare l'omicidio Stuart in una serie investigativa e in un podcast prodotti in collaborazione con la HBO intitolati "Murder in Boston: The untold story of the Charles and Carol Stuart shooting".

La HBO ha anche pubblicato una nuova docu-serie basata sul reportage del Globe, che esamina la storia del razzismo in città e come la ricerca dell'assassino di Stuart abbia portato alla definizione di profili razziali, intitolata "Murder in Boston: Roots, Rampage & Reckoning".

Warner Bros. Discovery, la società madre della CNN, possiede anche la HBO.

Walker ha dichiarato alla CNN che la risposta alla serie è stata "davvero incoraggiante".

"Spero che ci sia una conversazione sulla polizia, sulle forze dell'ordine e sulla razza che non c'è stata nel 1990", ha detto. "Anche una discussione sui pregiudizi razziali e su ciò che questo tipo di eventi dice di noi come città".

Martedì, Wu ha detto che i funzionari a tutti i livelli hanno scelto di credere a una menzogna che ha portato a una "campagna sistemica contro gli uomini di colore".

Anche il commissario della polizia di Boston Michael Cox si è scusato per "le indagini scadenti, il comportamento eccessivamente zelante e, probabilmente, incostituzionale".

Wu ha presentato una lettera ufficiale di scuse alle famiglie di Swanson e Bennett che hanno partecipato alla conferenza stampa.

Joey Bennett ha accettato le scuse di Wu a nome dello zio.

"Questo momento non è solo un trionfo personale per la nostra famiglia", ha detto, aggiungendo che accettando le scuse, "il mondo può essere informato di ciò che è accaduto 34 anni fa e iniziare il processo di guarigione del nostro trauma".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com