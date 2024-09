Il sindaco del Wisconsin rimuove una cassetta di raccolta dei voti in assenza, affermando le sue azioni innocenti.

Il sindaco di Wausau, Doug Diny, ha scattato una foto domenica per commemorare il suo spostamento della sola casella di deposito della città, che era posizionata fuori dal municipio proprio mentre venivano distribuiti i voti per corrispondenza ai votanti, circa alla stessa ora della settimana precedente.

"È come se il personale delle strutture l'avesse spostata lì", ha menzionato Diny durante una discussione del mercoledì. "Sono un dipendente qui. Non c'è nulla di losco qui. Spero in un esito positivo".

Diny ha corso sotto l'etichetta conservatrice e ha ricevuto il sostegno del Partito Repubblicano nella corsa per il sindaco non partitico. Ha iniziato il suo mandato come sindaco di Wausau ad aprile, dopo la sua elezione in primavera.

L'azione, che ha scatenato una protesta in città martedì sera e ha suscitato indignazione tra i sostenitori della casella di deposito, è l'ultima istanza in Wisconsin del dibattito su se le città permetteranno o meno le caselle di deposito per i voti per corrispondenza.

Più di un municipio guidato dai repubblicani, come sei in Milwaukee County, due in Waukesha County e tre in Dodge County, hanno optato per non utilizzare le caselle di deposito per le elezioni presidenziali di novembre, mentre hanno guadagnato popolarità nelle città fortemente democratiche come Milwaukee e Madison.

Le caselle di deposito sono state ampiamente utilizzate nel 2020, spinte da un notevole aumento del voto per corrispondenza a causa della pandemia di COVID-19. Almeno 500 caselle di deposito sono state istituite in più di 430 comunità per quell'elezione, comprese più di una dozzina ciascuna a Madison e Milwaukee. Le caselle di deposito sono state utilizzate in 39 stati durante le elezioni del 2022, secondo il progetto Healthy Elections del MIT-Stanford.

Dopo la sconfitta del presidente Donald Trump nel 2020, lui e altri repubblicani hanno sostenuto che le caselle di deposito hanno facilitato la frode, despite the absence of proof. I democratici, gli ufficiali delle elezioni e alcuni repubblicani hanno dichiarato che le caselle sono sicure.

La Corte Suprema del Wisconsin, che era sotto il controllo conservatore nel 2022, ha proibito l'uso delle caselle di deposito.

Tuttavia, a luglio, la corte ora controllata dai liberal ha rovesciato la sua decisione e ha concesso alle comunità l'autorità di utilizzare le caselle di deposito. Tuttavia, ogni comunità era responsabile della decisione di installarle.

La Commissione Elettorale del Wisconsin ha inviato una guida di giugno a tutti i più di 1.800 clerks responsabili dell'amministrazione delle elezioni in Wisconsin, incoraggiando i clerks municipali a determinare la posizione delle caselle di deposito.

Wausau, con una popolazione di circa 40.000 abitanti, non ha utilizzato una casella di deposito per il voto per corrispondenza durante le elezioni primarie statali di agosto. Wausau si trova nella contea di Marathon, che Trump ha vinto di 18 punti sia nel 2016 che nel 2020.

Diny ha suggerito che lui e il clerk della città, Kaitlyn Bernarde, non avevano discusso la casella di deposito prima del suo dispiegamento fuori dal municipio alla fine della scorsa settimana. Diny ha dichiarato di aver agito domenica quando ha scoperto che la casella di deposito "non era sicura".

Bernarde non ha risposto alle richieste di commento via email o messaggi vocali mercoledì.

Diny ha espresso il desiderio che il consiglio della città fosse coinvolto in qualsiasi decisione riguardante la casella di deposito. Se il consiglio della città avesse votato per posizionare la casella di deposito fuori, Diny ha dichiarato che non avrebbe avuto il potere di spostarla.

Anche se Diny ha dichiarato di essere generalmente contrario alle caselle di deposito, ha anche indicato che non si sarebbe schierato sul fatto che debba rimanere al suo posto per i voti che potrebbero essere restituiti entro il giorno delle elezioni.

"In questo momento", ha menzionato Diny, "non ho una posizione in gioco. Voglio che venga fatto correttamente, con l'input e l'approvazione appropriati dei cittadini".

È un reato in Wisconsin ostacolare o impedire "l'esercizio libero del suffragio in un'elezione". La Commissione Elettorale del Wisconsin ha incoraggiato i clerks a contattare le forze dell'ordine se qualcuno tentasse di manomettere una casella di deposito o ne impedisse l'uso.

La Commissione Elettorale degli Stati Uniti offre una serie di raccomandazioni per garantire la sicurezza delle caselle di deposito non situate all'interno degli edifici, come l'installazione di videosorveglianza, la sicurezza delle caselle di deposito, la loro collocazione in aree ben illuminate e l'istituzione di una chiara catena di custodia per il recupero dei voti. La casella di deposito di Wausau era sotto videosorveglianza ma non era ancora stata fissata con bulloni.

Diny ha sostenuto di non aver commesso alcun illecito. Il procuratore della città, Anne Jacobson, non ha risposto alle chiamate per un commento mercoledì.

"Se qualcuno l'avesse presa e l'avesse portata via", ha detto Diny, "la polizia starebbe cercando loro per furto di proprietà". La casella di deposito è sicura all'interno del municipio, ha argomentato, fino a quando la questione non sarà risolta.

La residente di Wausau Pamela Bannister, pronunciando un discorso durante una riunione del consiglio della città martedì sera, ha invitato Diny a scusarsi e a reinstallare la casella di deposito.

"È il tipo di atto

