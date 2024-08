Il sindacato sta prendendo provvedimenti contro Trump e Musk.

Donald Trump e Elon Musk criticano i lavoratori che fanno girare l'economia: i lavoratori. Un sindacato non è d'accordo e presenta un reclamo. Il caso ora è presso un'agenzia federale negli Stati Uniti.

Il sindacato United Auto Workers (UAW) sta prendendo provvedimenti contro le dichiarazioni del miliardario della tecnologia Elon Musk e dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo ai lavoratori in sciopero. Il sindacato ha presentato un reclamo all'National Labor Relations Board (NLRB) per pratiche sleali del lavoro contro il CEO di Tesla e il candidato repubblicano alla presidenza.

Musk e Trump hanno discusso dei licenziamenti dei lavoratori in sciopero nella loro conversazione molto pubblicizzata su X. Nella documentazione presentata all'NLRB, il sindacato accusa i due uomini di interferire con i lavoratori che esercitano il loro diritto di unirsi a un sindacato. L'NLRB ha annunciato che esaminerà le accuse.

Trump elogia Musk

Trump ha elogiato Musk per aver licenziato i lavoratori in sciopero. L'UAW ha sostenuto che questo potrebbe intimidire i dipendenti nella squadra di Trump o alla Tesla che vogliono unirsi a un sindacato. Trump ha detto a Musk: "Sto guardando quello che stai facendo. Entri e dici: 'Volete smettere?' Non nominerò la società, ma sono in sciopero e dici: 'Va bene. Siete tutti licenziati'". Musk ha concordato e ha riso mentre Trump parlava.

Il presidente dell'UAW Shawn Fain, che sostiene la candidatura presidenziale della rivale di Trump Kamala Harris, ha detto che Trump è anti-lavoratore. "Entrambi Trump e Musk vogliono che la classe lavoratrice si sieda e stia zitta, e stanno ridendo apertamente di questo", ha detto Fain.

Brian Hughes, consigliere senior della campagna di Trump, ha respinto le accuse come non serie e uno "stunt politico sleale" per minare il forte sostegno di Trump tra i lavoratori americani.

Il reclamo dell'UAW contro Musk e Trump è gestito dall'National Labor Relations Board, un'agenzia federale negli Stati Uniti. Nonostante le critiche dell'UAW, Trump continua a difendere il suo sostegno alle azioni di Musk, esprimendo la sua approvazione dagli Stati Uniti.

