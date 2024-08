- Il sindacato della polizia vuole punizioni più severe

La Polizia di Stato tedesca di Bremen sta chiedendo pene più severe per il porto di coltelli proibiti in pubblico. Essi argomentano che ciò sarebbe più efficace della creazione di incentivi per la resa delle armi. Data l'aumento del numero di crimini violenti che coinvolgono coltelli, è "urgentemente necessario inviare segnali chiari" per rafforzare la sicurezza pubblica, ha detto il presidente dello stato del sindacato, Bernard Soika.

Pene più severe, secondo lui, servirebbero come deterrente e potrebbero potenzialmente scoraggiare potenziali offensori dal portare oggetti pericolosi. "La nostra proposta è che per i reati ripetuti, la patente di guida dovrebbe essere revocata per inidoneità di carattere", ha aggiunto.

Ha respinto la proposta del presidente federale del sindacato di polizia (GdP), Jochen Kopelke, di incoraggiare i proprietari di coltelli pericolosi a consegnarli attraverso una regolamentazione di amnistia e incentivi materiali. "Ricompense per i criminali - non siamo fan di quello", ha sottolineato. Kopelke aveva suggerito di offrire un abbonamento annuale Netflix per la resa di un coltello a farfalla proibito.

