Il sindacato dei piloti minaccia di sciopero alla filiale della Lufthansa

Il sindacato dei piloti, Vereinigung Cockpit (VC), ha minacciato ulteriori scioperi alla filiale di Lufthansa, Discover. In primo luogo, si terrà un referendum sulle richieste riguardanti i salari e gli accordi collettivi, ha annunciato il VC a Francoforte.

Discover, una compagnia aerea low cost relativamente piccola con 24 Airbus e circa 420 piloti, opera esclusivamente da Francoforte e Monaco di Baviera, con l'obiettivo di competere con Condor nel settore turistico. Il VC vuole ottenere il primo accordo collettivo per la compagnia aerea fondata nell'estate del 2021. La situazione è simile per il personale di cabina, per il quale il sindacato di settore UFO sta cercando un accordo collettivo.

Il potente VC vuole anche evitare un accordo con il sindacato rivale Verdi. Tuttavia, il VC riferisce che c'è già una decisione corrispondente della direzione di Lufthansa per firmare un accordo con Verdi. Al contrario, un portavoce della compagnia ha dichiarato che non c'è attualmente alcun accordo collettivo per i piloti di Discover Airlines con alcun sindacato. Hanno rifiutato di commentare le trattative in corso.

Il presidente del VC, Andreas Pinheiro, ha descritto la presunta decisione della direzione come completamente incomprensibile. "Abbiamo trattato costruttivamente per un anno e mezzo. Il fatto che la sindacalizzazione debba ora essere effettuata con un sindacato che non ha il sostegno dei dipendenti può sembrare più semplice per il datore di lavoro, ma non porterà a una soluzione sostenibile."

Discover è stata colpita dall'ultimo sciopero del VC a febbraio di quest'anno. "Se Discover continuerà a escludere categoricamente la sindacalizzazione con il VC, sono possibili ulteriori azioni di sciopero durante l'estate e oltre", ha avvertito Pinheiro.

