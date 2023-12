Il sindacato dei giocatori della NFL licenzia il consulente di neurotraumatologia coinvolto nella valutazione della commozione cerebrale di un giocatore dei Dolphins.

Il consulente di neurotraumatologia non affiliato è stato licenziato dopo che si è scoperto che aveva commesso "diversi errori" nella sua valutazione, secondo quanto riportato da ESPN, che cita una fonte senza nome.

La CNN ha contattato la NFLPA, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta.

La National Football League e la NFLPA hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sabato, affermando che, mentre l'indagine sulla gestione dei protocolli per le commozioni cerebrali di Tagovalioa rimane in corso, entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di aggiornare i protocolli.

La NFL e la NFLPA hanno dichiarato che "prevedono di apportare modifiche al protocollo nei prossimi giorni sulla base di quanto appreso finora nel processo di revisione".

Domenica, la NFLPA ha comunicato alla Lega che avrebbe avviato una revisione sulla gestione dell'apparente trauma cranico di Tagovailoa. La NFL ha poi confermato alla CNN che si sarebbe svolta un'indagine congiunta.

Nella vittoria dei Dolphins sui Buffalo Bills per 21-19, Tagovailoa è stato messo brevemente fuori gioco nel secondo quarto dopo che un colpo del linebacker dei Bills Matt Milano ha costretto la parte posteriore del suo casco a colpire l'erba. Il 24enne quarterback al terzo anno si è rialzato barcollando ed è stato portato negli spogliatoi per un controllo della commozione cerebrale. Milano è stato segnalato per una penalità di roughing the passer.

I Dolphins avevano inizialmente annunciato che Tagovailoa non era in grado di rientrare in campo per un trauma cranico, ma è tornato in campo nel terzo quarto e ha concluso la partita lanciando per 186 yard e un touchdown.

Tagovailoa ha dichiarato ai giornalisti dopo la partita di essere caduto sulla schiena prima che la testa colpisse il manto erboso, causando il blocco della schiena e l'inciampo. Ha aggiunto che è stato valutato per una commozione cerebrale, ma alla fine è stato scagionato.

"L'adrenalina mi ha fatto andare avanti", ha aggiunto Tagovailoa.

Il capo allenatore dei Dolphins Mike McDaniel ha alluso a un infortunio alla schiena dopo la partita, affermando che Tagovailoa si era "piegato" in un'azione precedente, ma che il colpo ha "allentato la schiena" facendo traballare le gambe. McDaniel ha aggiunto che Tagovailoa gli ha detto che la sua schiena era come "Gumby".

La NFL e i Dolphins sono sotto esame per la decisione di permettere a Tagovailoa di giocare un'altra partita giovedì.

Tagovailoa è stato placcato dal difensore dei Cincinnati Bengals Josh Tupou nel secondo quarto della partita ed è rimasto immobile sul campo per diversi minuti. L'intera linea laterale dei Dolphins è entrata in campo mentre il giocatore veniva messo su una barella prima di essere portato in ospedale. I tifosi dei Bengals presenti al Paycor Stadium di Cincinnati hanno mostrato il loro rispetto mentre Tagovailoa veniva portato fuori dal campo.

In un comunicato di giovedì sera, la NFLPA ha dichiarato che la salute e la sicurezza dei giocatori sono al "centro" della sua missione.

"La nostra preoccupazione stasera è per Tua e ci auguriamo una guarigione completa e rapida", ha dichiarato. "La nostra indagine sulla potenziale violazione del protocollo è in corso".

Venerdì McDaniel ha detto ai giornalisti che Tagovailoa era nel protocollo per le commozioni cerebrali dopo la partita di giovedì, ma non ha fornito alcun calendario per il suo ritorno in campo.

Il video ha mostrato gli avambracci di Tagovailoa flessi e le dita contorte - un segno che il dottor Sanjay Gupta, neurochirurgo della CNN, ha definito una "risposta di scherma" e che può essere collegato a una lesione cerebrale.

Fonte: edition.cnn.com